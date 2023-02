Lucro da Vale (VALE3) cai 30,4% e vai a US$ 3,7 bilhões no 4º tri

A Vale (VALE3) teve queda anual no lucro líquido atribuído aos acionistas, que caiu para US$ 3,724 bilhões no quarto trimestre de 2022 frente a um número de US$ 5,427 bilhões registrado no mesmo período do ano anterior. O número, divulgado nesta quinta-feira, 16, ficou acima da projeção da Refinitiv, que estimavam ganhos de US$ 2,5 bilhões.

O Ebitda, principal indicador de caixa da companhia, foi de US$ 4,66 bilhões no quarto trimestre, queda de 2,11% na comparação.

A queda nos indicadores já era esperada com o recuo do preço do minério de ferro. “O Ebitda no ano de 2022 foi 38% menor que em 2021 devido, principalmente, ao preço realizado de finos de minério de ferro 23,6%”, informou a mineradora. O Ebitda acumulado de 2022 foi de US$ 20,9 bilhões.

Já a receita líquida da mineradora foi US$ 11,94 bilhões no período, 12,31% abaixo do registrado no quarto trimestre de 2021.

No acumulado do ano, a Vale registrou lucro líquido de US$ 16,73 bilhões, 32,37% abaixo dos US$ 24,736 bilhões apurados em 2021. Vale lembrar que o lucro de 2021 da Vale foi o maior da história para uma empresa de capital aberto brasileira, aponta levantamento do Trademap. O resultado anual de 2022 é o terceiro maior da história entre as empresas brasileiras listadas, atrás apenas do recorde da própria Vale e do resultado da Petrobras no ano passado.