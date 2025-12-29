V.tal compra Um Telecom e reforça presença em toda a região Nordeste

A V.tal anunciou nesta segunda-feira, 29, a aquisição da Um Telecom, operadora regional de serviços digitais, em um movimento estratégico para ampliar sua atuação no Nordeste. A transação inclui toda a rede de fibra óptica da Um Telecom, com mais de 20 mil quilômetros de extensão, presente em todas as capitais nordestinas e mais de 200 cidades, além de aproximadamente 1.000 clientes.

Para a V.tal, maior rede neutra de fibra óptica do país e líder em infraestrutura digital nas Américas, controlada pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), a compra representa uma oportunidade de ganhos de escala e eficiência.

A empresa busca ampliar a capacidade de atendimento a provedores regionais e operadores, além de abrir espaço para novos projetos e soluções personalizadas, segundo informou ao mercado.

Quem é a Um Telecom

Fundada em 2010, a Um Telecom possui um portfólio diversificado em cinco áreas: computação em nuvem, segurança da informação, conectividade, mobilidade e serviços gerenciados.

A companhia atende provedores regionais, operadoras, setor público e clientes corporativos em todos os estados do Nordeste, além de São Paulo e Rio de Janeiro.

Neste ano, a empresa foi reconhecida pelo seu desempenho e inovação ao participar do ranking Exame Negócios em Expansão 2025 na categoria com receita entre R$ 30 milhões e R$ 150 milhões. O valor da operação, porém, não foi divulgado.

De acordo com as empresas, a integração manterá a continuidade dos contratos, serviços e canais de atendimento da Um Telecom durante o processo de aquisição, que depende das aprovações regulatórias e concorrenciais previstas para o primeiro trimestre de 2026.

"A operação seguirá sendo conduzida pelo mesmo time executivo, garantindo continuidade, proximidade, transparência e o padrão de qualidade que nossos clientes já conhecem, cumprindo com todos os contratos, SLAs, ofertas de serviços, bem como mantendo os mesmos canais de atendimento", disse a Um Telecom em comunicado aos clientes.

Estratégia da V.tal de diversificação dos clientes

A V.tal, que herdou a base de fibra da antiga Oi e é hoje controlada por fundos do banco BTG Pactual, é líder em infraestrutura digital nas Américas. Em 2024, a empresa registrou faturamento de R$ 7,7 bilhões, lucro líquido de R$ 864 milhões e margem EBITDA de 55%.

Embora a antiga Oi tenha respondido por 62% da receita bruta, a estratégia da V.tal é atrair novos parceiros e clientes, diluindo a dependência da operadora em recuperação judicial e aproveitando de forma mais eficiente sua rede.

Especializada em soluções de infraestrutura digital neutra, a V.tal atende operadoras de telecomunicações, provedores de internet e big techs. Seus serviços incluem conectividade residencial e atacado nacional e internacional, infraestrutura para redes móveis, data centers operados pela Tecto e projetos customizados de acordo com as necessidades dos clientes.

A empresa possui mais de 450 mil quilômetros de malha terrestre conectando todos os estados do Brasil, 22 milhões de casas passadas para provimento de Fiber To The Home (FTTH), 26 mil quilômetros de cabos submarinos ligando o Brasil a países como Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Bermudas e Estados Unidos, além de data centers distribuídos entre Brasil e Colômbia, todos interconectados.