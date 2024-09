V.tal deve vencer leilão da unidade de fibra óptica da Oi com oferta de R$ 5,68 bilhões

A operadora de rede neutra V.tal ( do BTG Pactual, mesmo grupo controlador da EXAME), caminha para vencer o leilão da unidade de fibra óptica da Oi, conhecida como ClientCo. Com uma proposta de R$ 5,68 bilhões, apresentada nesta quarta-feira, 25, a empresa se consolidou como a única interessada após uma série de disputas judiciais.

A transação envolve a troca de ações e perdão de dívidas, sem dinheiro vivo envolvido.

A próxima etapa é a avaliação da oferta pelos credores que aportaram capital novo na Oi, conforme definido no plano de recuperação judicial.

Eles têm até 10 dias para dar um parecer sobre a proposta. Na primeira rodada do leilão, apenas a operadora Ligga apresentou uma oferta de R$ 1,03 bilhão, que foi rejeitada. Após a análise dos credores, a venda ainda precisará do aval da Anatel e do CADE.

Estrutura da proposta da V.tal

A proposta da V.tal é totalmente baseada em mecanismos de compensação e inclui R$ 4,99 bilhões em ações da própria V.tal, R$ 375 milhões em créditos da empresa contra a Oi e R$ 308 milhões em debêntures.

Apesar de não envolver um pagamento em espécie, o valor contábil proposto se aproxima da avaliação feita pela Oi para sua base de clientes de fibra óptica. A ClientCo atende 4,3 milhões de assinantes em 296 cidades, e a transação inclui ainda os equipamentos instalados nas residências dos clientes, conhecidos como ONTs.