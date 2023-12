Na V.tal, uma nova parceria promete levar internet ultrarrápida para mais regiões do país

A Americanet+Vero e a V.tal formalizaram um novo contrato para expandir a cobertura do serviço de fibra óptica FTTH (Fiber to The Home) em território nacional.

A parceria, que teve início em 2021 com a utilização pela Vero do modelo de rede neutra de fibra óptica da V.tal, agora busca abranger cerca de 150 cidades brasileiras em dez estados. O foco inicial será nas regiões já atendidas pela Americanet+Vero, abrangendo o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste.

O acordo sinaliza um movimento estratégico no setor de telecomunicações brasileiro, onde a busca por eficiência e ampliação de serviços se mostra cada vez mais premente.

A V.tal, detentora da maior rede neutra de fibra óptica do Brasil, vê neste contrato uma consolidação de seu modelo de negócio, enquanto a Americanet+Vero procura aumentar sua presença no mercado, atingindo mais de 22 milhões de domicílios (Home Passed), inclusive com incursão competitivo no mercado paulista.

Fabiano Ferreira, CEO da Americanet+Vero, destaca que a expansão se alinha com a meta de ampliar o acesso à internet de alta velocidade, incluindo regiões menos atendidas. Contudo, este movimento levanta questionamentos sobre a capacidade de infraestrutura para atender a uma demanda crescente e diversificada, especialmente em áreas mais remotas.

Com 1,5 milhão de assinantes em 425 cidades, a Americanet+Vero já tem um portfólio variado, que inclui banda larga fixa, telefonia móvel e streaming. O modelo de rede neutra adotado representa uma nova via de crescimento, que, segundo a empresa, complementa sua estratégia de consolidação e expansão da base de clientes.

Amos Genish, CEO da V.tal, vê no acordo um passo significativo, reforçando a aposta da empresa em ser uma fornecedora de infraestrutura de rede. “Saber que o nosso cliente número 1, uma das maiores empresas de telecomunicações do país, está renovando a aposta no nosso serviço de rede neutra ao ampliar a sua atuação para todas as regiões, nos dá a confiança de que de fato o mercado entendeu o valor financeiro e estratégico do nosso modelo de negócios”, diz Genish.