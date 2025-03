Intel nomeia Lip-Bu Tan como novo CEO; ações disparam 10% no after hours

A Intel anunciou a nomeação de Lip-Bu Tan como seu novo diretor-presidente a partir de 18 de março.

A escolha ocorre após a destituição de Pat Gelsinger depois de quase quatro anos no cargo. Tan, que fazia parte do conselho de administração, tem mais de 20 anos de experiência no setor de semicondutores e software, e ocupou anteriormente o cargo de diretor-presidente na Cadence Design Systems.

Lá, ele ajudou a reestruturar a empresa, focando no que a Intel descreveu como "inovação centrada no cliente", o que contribuiu para dobrar a receita, expandir as margens operacionais e impulsionar o valor das ações da companhia.

Momento problemático

Sua escolha ocorre num momento em que o principal negócio da Intel, a fabricação de chips para computadores pessoais e servidores, enfrenta desafios devido ao avanço da inteligência artificial, que tem beneficiado sobretudo a concorrente Nvidia.

Nesta semana, a Reuters divulgou que a TSMC propôs uma joint venture para empresas de design de chips dos Estados Unidos, como Nvidia, Advanced Micro Devices , Broadcom e Qualcomm, visando operar as fábricas da divisão de fundição da Intel.

A TSMC ficaria responsável pela operação das unidades de produção de chips sob demanda na nova empresa, mas não teria mais de 50% de participação no empreendimento.

As ações da Intel subiam 10,8% há pouco, para US$ 22,90 no after hours da Nasdaq.