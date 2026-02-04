Totvs acompanha derrocada de ações de tecnologia nos EUA e despenca 12%

As ações da Totvs (TOTS3) lideram as perdas do Ibovespa nesta quarta-feira, 4. Por volta das 15h, os papéis caíam quase 12%. A queda acompanha o movimento negativo do setor de software nos Estados Unidos, que atravessa uma sequência de seis pregões consecutivos de perdas.

“É um movimento que acompanha o de empresas americanas ligadas à IA, uma vez que esses serviços sofrem bastante com a dúvida se a inteligência artificial vai conseguir gerar toda a receita estimadas, considerando os custos com a implementação. É o tal do risco da bolha da IA”, explica Daniel Teles, especialista e sócio da Valor Investimentos.

O gatilho mais recente veio da AMD, cujas ações recuavam quase 17% após a empresa projetar leve queda de receita no primeiro trimestre. O guidance frustrou investidores, mesmo diante de um aumento inesperado nas vendas de chips de IA para a China.

Em teleconferência, a CEO da AMD, Lisa Su, afirmou que a empresa espera aceleração das vendas de seus novos servidores de IA no segundo semestre, incluindo encomendas da OpenAI.

Segundo a executiva, a escassez global de chips de memória não deve limitar a expansão. Ainda assim, essas vendas não entram na projeção do primeiro trimestre, o que mantém a pressão sobre o desempenho de outros produtos, como CPUs.

No caso da Totvs, o movimento de queda se soma a um pregão já negativo na véspera, quando as ações recuaram mais de 3%. Na segunda-feira à noite, a companhia anunciou a venda da Dimensa, joint venture formada a partir de ativos da Totvs e da B3, para a multinacional de tecnologia financeira Evertec, por R$ 950 milhões.