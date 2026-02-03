Totvs vende Dimensa para Evertec por R$ 1,4 bilhão

A Totvs anunciou a venda da totalidade da Dimensa, empresa de tecnologia para o setor financeiro, para a americana Evertec.

O valor da transação é de aproximadamente R$ 1,4 bilhão, considerando o equity value, e marca o fim de um ciclo iniciado ainda nos anos 2000, quando a companhia começou a investir em soluções para instituições financeiras.

O negócio resultará em um retorno estimado de 7,4 vezes o capital investido pela Totvs e uma taxa interna de retorno de 18,3% ao ano desde 2008.

A operação foi estruturada em duas etapas. Primeiro, a Totvs adquiriu da B3 os 37,5% restantes da Dimensa por R$ 665 milhões, após o exercício de uma opção de venda prevista em acordo de acionistas. Em seguida, já como única acionista, vendeu 100% da companhia à Evertec Brasil, subsidiária do Evertec Group.

O valor da venda parte de um enterprise value (valor da empresa) de R$ 950 milhões, ajustado pela posição de caixa líquido da Dimensa em 31 de dezembro de 2025, chegando ao montante final de R$ 1,4 bilhão.

Uma história que começou em 2008

A Dimensa foi criada formalmente em outubro de 2021, mas sua origem remonta às aquisições feitas pela Totvs entre 2008 e 2009, que somaram cerca de R$ 130 milhões. Esses ativos deram origem à TFS (Totvs Financial Services), unidade voltada a softwares para o mercado financeiro.

Apesar de atuar em um mercado considerado promissor e apresentar crescimento e rentabilidade, a operação nunca foi central para a estratégia da Totvs. A empresa vinha sinalizando ao mercado, havia anos, que o negócio não fazia parte do seu núcleo de longo prazo.

Segundo a companhia, a TFS — depois Dimensa — não gerava sinergias relevantes com o core business, focado em software de gestão para empresas.

Foco no core e em inteligência artificial

A venda da Dimensa está alinhada ao plano estratégico da TOTVS de concentrar investimentos em suas operações principais, com ênfase em soluções integradas em cloud e inteligência artificial.

Com a transação, a TOTVS reforça a estratégia de ampliar sua relevância dentro da base de clientes, priorizando produtos escaláveis e com maior integração ao portfólio atual.

A companhia também afirmou que vê a Evertec como um comprador estratégico, com capacidade de dar continuidade ao crescimento da Dimensa no segmento financeiro.

Próximos passos

O fechamento da operação ainda depende da aprovação do Cade e do cumprimento de condições precedentes usuais para transações desse porte. A conclusão da compra da fatia da B3 é condição obrigatória para a efetivação da venda à Evertec.

O contrato prevê ainda ajustes de preço relacionados a capital de giro e posição de caixa, além de cláusulas de indenização, não concorrência e não aliciamento.