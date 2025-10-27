Invest

Títulos argentinos disparam com otimismo sobre avanço de reformas

Os ativos do país lideraram os ganhos entre os pares de mercados emergentes após partido de Milei superar as expectativas nas eleições legislativas, afastando, por ora, o temor de que o ajuste fiscal poderia ser deixado de lado

Ainda ontem, o peso já registrava ganhos no mercado de criptomoedas, à medida que os resultados eram anunciados

Ainda ontem, o peso já registrava ganhos no mercado de criptomoedas, à medida que os resultados eram anunciados (Bloomberg/Bloomberg)

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11h00.

Os títulos da dívida da Argentina dispararam nesta segunda-feira, 27, impulsionados pelo desempenho eleitoral melhor do que o previsto do presidente Javier Milei e de seu partido, La Libertad Avanza (LLA), nas eleições legislativas.

O papel com vencimento em 2035 subiu mais de 13 centavos, para 70,34 centavos de dólar, o maior valor já registrado, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Os títulos argentinos lideraram os ganhos entre os mercados emergentes, refletindo o alívio dos investidores quanto à possibilidade de estagnação da agenda de reformas econômicas liberais do governo.

Com 40,7% dos votos nacionais, a LLA superou a coligação peronista Fuerza Patria, que obteve 31,7%, e também os governistas dissidentes da coalizão Provincias Unidas, que teve 7%. O resultado fortalece o mandato de Milei e reduz o risco de paralisia legislativa, um dos principais temores do mercado nos últimos meses.

Segundo analistas do UBS, o desempenho favorável abre espaço para uma recuperação dos ativos argentinos aos níveis anteriores à derrota do partido na Província de Buenos Aires, em setembro.

Analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) endossam a tese, avaliando que a situação, após resultados favoráveis a Milei, será mais fácil de administrar.

"Os preços dos ativos devem refletir esse cenário muito melhor do que o esperado, mas, após a euforia inicial, esperamos que o mercado passe a monitorar de perto a agenda de Milei no que diz respeito à construção de consensos e ao fortalecimento da posição externa, com aumento das reservas", opina o banco.

Ainda ontem, o peso já registrava ganhos no mercado de criptomoedas, à medida que os resultados eram anunciados. A maioria dos ADRs (american depositary recpeipts) das empresas argentinas também operavam em alta expressiva.

O futuro do peso argentino

Os analistas do UBS observam, no entanto, que mesmo com o resultado favorável e a promessa de assistência dos EUA — US$ 20 bilhões em linha de swap e outros US$ 20 bilhões em potencial linha de recompra com instituições privadas —, a sustentabilidade externa da Argentina continua sob prova.

"Olhando adiante, a bola estará completamente com Milei. A vitória dará ao governo um espaço de respiro. Mas ainda será preciso fazer o dever de casa. Acreditamos que a tarefa pela frente pode ser resumida em duas áreas-chave: acumular reservas e construir consensos para implementar reformas que aumentem a produtividade e o crescimento", endossam os analistas do BTG Pactual.

Segundo dados da Elos Ayta, a desvalorização do peso argentino diante do dólar já era de 30,46%, até o dia 21 de outubro, o pior desempenho entre 27 economias acompanhadas pela consultoria.

O avanço da moeda nos próximos dias dependerá da reversão de posições defensivas no mercado. A expectativa é que o novo cenário político contribua para atrair fluxo de capital estrangeiro, essencial para evitar nova desvalorização e retomar o acesso ao mercado internacional de dívida.

"A vitória dará ao governo um espaço de respiro. Mas ainda será preciso fazer o dever de casa: acumular reservas e construir consensos para implementar reformas que aumentem a produtividade e o crescimento", afirmam analistas do BTG.

