TIM (TIMS3) distribuirá R$ 480 milhões em proventos; veja a data de pagamento

Redação Exame
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 20h00.
O Conselho de Administração da TIM Brasil (TIMS3) aprovou nesta terça-feira, 23, a distribuição de R$ 480 milhões em juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas. A cifra corresponde a R$ 0,1994037422 por ação da operadora de telefonia.
O pagamento será realizado até o dia 21 de janeiro de 2026. A data de 26 de setembro de 2025 será utilizada para identificar os acionistas que têm direito ao recebimento, com as ações adquiridas após essa data ficando ex-direito ao valor a ser distribuído.
Juros sobre o capital próprio (JCP) são uma forma de remuneração das empresas aos seus acionistas, similar aos dividendos, mas com uma estrutura fiscal diferente. O JCP é pago pelas empresas a seus acionistas com base no patrimônio líquido da companhia e é deduzido como despesa operacional para a empresa, o que pode resultar em uma economia de imposto.
Ou seja, é um mecanismo que permite que a empresa distribua lucros aos seus sócios, reconhecendo o uso do capital investido, sem ser classificado como dividendos.
A principal diferença entre juros sobre capital próprio e dividendos está no tratamento tributário e na origem do pagamento.
Sim, os juros sobre o capital próprio estão sujeitos ao Imposto de Renda. Para os acionistas, o valor recebido a título de JCP é tributado na fonte à alíquota de 15%. Isso significa que a empresa realiza a retenção do imposto antes de repassar o valor ao acionista.
Vale ressaltar que, embora o JCP tenha essa tributação para o acionista, ele oferece uma vantagem para a empresa, pois é dedutível como despesa, resultando em uma redução na base de cálculo do Imposto de Renda corporativo.