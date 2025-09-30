RD Saúde (RADL3) anuncia R$ 140,7 milhões em JCP; veja quem tem direito

Saiba se você tem direito a receber proventos da varejista farmacêutica (Sergio Moraes/Reuters)
Redação Exame
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 18h59.
A RD Saúde (RADL3) aprovou nesta terça-feira, 30, o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 140,7 milhões. O montante bruto correspondente a R$ 0,082136419 por ação. O pagamento será realizado com base na posição acionária do dia 03 de outubro deste ano.
A partir de 06 de outubro, as ações da companhia serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio”.
O pagamento dos proventos ocorrerá até 30 de maio do próximo ano.
Juros sobre o capital próprio (JCP) são uma forma de remuneração das empresas aos seus acionistas, similar aos dividendos, mas com uma estrutura fiscal diferente. O JCP é pago pelas empresas a seus acionistas com base no patrimônio líquido da companhia e é deduzido como despesa operacional para a empresa, o que pode resultar em uma economia de imposto.
Ou seja, é um mecanismo que permite que a empresa distribua lucros aos seus sócios, reconhecendo o uso do capital investido, sem ser classificado como dividendos.
A principal diferença entre juros sobre capital próprio e dividendos está no tratamento tributário e na origem do pagamento.
Sim, os juros sobre o capital próprio estão sujeitos ao Imposto de Renda. Para os acionistas, o valor recebido a título de JCP é tributado na fonte à alíquota de 15%. Isso significa que a empresa realiza a retenção do imposto antes de repassar o valor ao acionista.
Vale ressaltar que, embora o JCP tenha essa tributação para o acionista, ele oferece uma vantagem para a empresa, pois é dedutível como despesa, resultando em uma redução na base de cálculo do Imposto de Renda corporativo.