Tesla (TSLA34) pode baixar preços de carros se inflação se 'acalmar', diz Musk

O CEO da Tesla (TSLA34), Elon Musk, escreveu nesta sexta-feira, 15, no Twitter que a fabricante de carros elétricos poderia reduzir seus preços se a inflação se "acalmar".

A Tesla aumentou os preços de seus carros em junho, com o modelo Y que passou de US$ 62.990 para US$ 65.990.

Em março, a fabricante de carros elétricos tinha aumentado os preços de todos seus modelos nos Estados Unidos e na China.

Musk escreveu o tweet um dia após a divulgação dos dados oficiais sobre inflação por parte do governo americano, que mostram uma alta dos preços anualizada de 9,1%, a mais elevada dos últimos 40 anos.

O preço médio de um carro elétrico novo subiu 22% no ano passado, à medida que montadoras como Tesla, GM e Ford buscam recuperar os custos de commodities e logística.

A escassez de semicondutores e outros componentes fundamentais para a fabricação de veículos dificultam a fabricação de automóveis.

Além da alta dos preços das matérias-primas, existe uma elevação da demanda por carros elétricos, que superou amplamente a oferta, pressionando ulteriormente os preços.

Em março, Musk já tinha antecipado que a Tesla e a SpaceX, estavam “vendo uma pressão inflacionária recente significativa nas matérias-primas e na logística”.

Há poucas semanas, o executivo disse ter um "sentimento super ruim” sobre a economia e que precisaria cortar 10% dos empregos na Tesla.

Tesla (TSLA34) aumenta entregas de carros no segundo trimestre

A Tesla reportou um recorde de entregas de veículos no segundo trimestre, superando as previsões dos analistas de Wall Street.

As entregas dos Modelos S e X caíram para 1.890 durante o período de abril a junho, de 2.020 no trimestre anterior. Isso foi compensado pelas fortes vendas do Modelo Y na China.

A empresa lançou o Model S Plaid, uma versão de alto desempenho de seu Model S, em junho, a partir de 129.990 dólares, com o objetivo de reacender o interesse no sedã de quase uma década.

A produção total da Tesla no segundo trimestre aumentou cerca de 14% frente ao primeiro trimestre, para 206.421 veículos.