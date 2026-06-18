Fraude digital virou negócio: golpistas vendem 'kits' e atacam a cada 5 segundos

A fraude digital deixou de ser uma atividade improvisada para se transformar em um mercado estruturado e cada vez mais profissionalizado. Segundo a Serasa Experian, criminosos têm comercializado verdadeiros "kits" com instruções, ferramentas e roteiros prontos para aplicação de golpes, facilitando a entrada de novos fraudadores e ampliando o alcance das ações criminosas.

O alerta faz parte do novo Mapa da Fraude, estudo lançado pela companhia para dimensionar o impacto dos golpes no país. Os dados revelam um cenário preocupante: mais da metade da população (51%) economicamente ativa brasileira já foi vítima de algum tipo de fraude. "Os números são sempre chocantes, mesmo para quem acompanha esse mercado diariamente", afirma Eric Dhaese, vice-presidente de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian.

Para o executivo, a fraude passou por um processo de industrialização nos últimos anos. “A partir do momento que os criminosos encontram brechas, eles disponibilizam esses kits na dark web e colocam a venda. A partir daí fica muito fácil do crime escalar. Fraudes a service se tornou para esse fraudador algo muito rentável”, diz Dhaese.

No primeiro trimestre, foram registradas mais de 19,7 milhões de mensagens relacionadas a golpes circulando nesses ambientes online, o equivalente a 152 mensagens por minuto. Ao todo, mais de 2 mil grupos e canais foram monitorados pela empresa. Na comparação anual, o volume de trocas de informações entre fraudadores cresceu 139%.

Quase 1,5 milhão de tentativas registradas

De acordo com os executivos, a fraude começa muito antes da transação fraudulenta ou da perda financeira. O processo tem início quando anúncios, perfis, páginas e aplicativos falsos passam a ser criados e disseminados no ambiente digital.

Somente entre janeiro e março deste ano, mais de 10 mil anúncios, perfis, páginas e aplicativos falsos foram identificados pela companhia. O volume representa um novo risco surgindo a cada 13 minutos e um crescimento de 8,3% em relação ao mesmo período de 2025.

Para a Serasa, esse aumento reflete principalmente o avanço das estratégias de engenharia social e phishing, que ampliam a exposição dos consumidores aos golpes.

Outra frente de preocupação está na etapa de onboarding — momento em que consumidores realizam abertura de contas, criação de cadastros ou contratação de serviços. Segundo o levantamento, as tentativas de fraude nessa fase cresceram 36,6% no primeiro trimestre.

Foram mais de 1,5 milhão de tentativas registradas, o equivalente a uma nova tentativa a cada cinco segundos. Apesar do avanço dos criminosos, a Serasa afirma que as ferramentas de prevenção ajudaram empresas a evitar perdas bilionárias.

"Nós conseguimos barrar uma grande quantidade destas tentativas e isso resultou que R$ 1,98 bilhão não desviasse da mão do consumidor para a mão de um fraudador”, destaca Rodrigo Sanchez, diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude.

Milhões evitados

As soluções de prevenção utilizadas pelos clientes da Serasa permitiram bloquear cerca de R$ 337 milhões em tentativas de fraude nesse ambiente transacional. Sem essas barreiras, as perdas poderiam alcançar aproximadamente R$ 3,7 milhões por dia, segundo a empresa.

O tíquete médio das tentativas de fraude ficou acima de R$ 917, valor 62% superior ao ticket médio das compras legítimas. "O fraudador arrisca onde ele entende que pode ter maior lucro dentro daquele processo”, comenta. A estratégia reforça o foco em operações capazes de gerar retornos mais elevados em caso de sucesso.

Para a Serasa, o desafio passa por criar um ambiente digital mais seguro, capaz de preservar a confiança entre empresas e consumidores e reduzir o espaço de atuação dos criminosos digitais. "Uma pessoa que é fraudada teme voltar àquele canal e fazer uma nova transação. Uma empresa que é impactada pela fraude tem sua marca manchada e danificada."