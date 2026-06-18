Canetas de emagrecimento e bets entram na mira dos fraudadores, diz Serasa

Canetas emagrecedoras e plataformas de apostas esportivas, as chamadas bets, estão entre os novos alvos dos fraudadores digitais, segundo levantamento da Serasa Experian divulgado nesta quinta-feira, 18.

A escolha não é por acaso, já que os criminosos têm direcionado suas ações para setores com maior potencial de retorno financeiro, seja por meio de produtos de alto valor e fácil revenda, como os medicamentos para perda de peso, seja em plataformas que movimentam grandes volumes de recursos, como as bets.

O avanço desse movimento aparece nos números de fraudes digitais registrados no primeiro trimestre de 2026. No período, foram registradas quase 1,5 milhão de tentativas de fraude no país — o equivalente a uma ocorrência a cada cinco segundos e um aumento de 36,6% na comparação anual.

A datatech não divulgou os dados específicos referente aos medicamentos à base de GLP-1 e às apostas, mas destacou que cresce a partipação desses setores nos golpes aplicados.

"A partir dos dados do primeiro trimestre, observamos a entrada de produtos de maior valor agregado e alta liquidez para os fraudadores. É o caso das canetas para emagrecimento, que tornaram o setor de beleza mais visado pelos criminosos e concentraram um volume maior de tentativas de fraude", afirma Rodrigo Sanchez, diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude.

"São produtos com tíquete médio elevado, alta demanda e facilidade de revenda, características que aumentam sua atratividade para os fraudadores".

Segundo o executivo, foi possível barrar "uma grande quantidade destas tentativas", o que resultou em R$ 1,98 bilhão não desviados da mão do consumidor para a mão de um fraudador.

"As empresas do setor têm reforçado suas medidas de segurança para proteger os consumidores. O desafio é encontrar um equilíbrio entre prevenção e experiência de compra. Não adianta criar tantas barreiras que o consumidor legítimo desista da transação. É preciso garantir segurança sem comprometer a jornada do cliente", diz Sanchez em relação às canetas emagrecedoras.

O Serasa observa, no entanto, que antes de chegar à compra de um produto ou ao cadastro em uma casa de apostas, a fraude geralmente começa muito antes, na criação de identidades falsas e na disseminação de golpes pela internet.

De acordo com Eric Dhaese, vice-presidente de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, e Rodrigo Sanchez, diretor da área, a fraude tem origem quando anúncios, perfis, páginas e aplicativos falsos são colocados em circulação para atrair vítimas e criar oportunidades para os criminosos.

Somente entre janeiro e março deste ano, mais de 10 mil anúncios, perfis, páginas e aplicativos falsos foram identificados pela companhia. O volume representa um novo risco surgindo a cada 13 minutos e um crescimento de 8,3% em relação ao mesmo período de 2025.

Para a Serasa, esse aumento reflete principalmente o avanço das estratégias de engenharia social e phishing, que ampliam a exposição dos consumidores aos golpes.

Outra frente de preocupação está na etapa de onboarding — momento em que consumidores realizam abertura de contas, criação de cadastros ou contratação de serviços.

Setor financeiro é o principal alvo

Como os dados mostram que os criminosos concentram esforços onde há maior potencial de retorno financeiro, bancos, emissores de cartões, fintechs, empresas de crédito e meios de pagamento responderam por seis em cada 10 tentativas de fraude registradas na etapa de cadastro.

Segundo Sanchez, a capacidade de transformar rapidamente uma fraude em dinheiro faz com que o setor financeiro seja especialmente atraente para as organizações criminosas. "Uma fraude financeira pode escalar em volumes monetários muito grandes."

Seguindo a mesma linha de lucratividade, regionalmente, o Sudeste foi a região com maior concentração de tentativas de fraude. O levantamento aponta que 38,5% dos casos ocorreram na região. Apenas o estado de São Paulo respondeu por 15,8% de todas as tentativas registradas no país.

De acordo com a Serasa, além da maior concentração populacional e econômica, os criminosos também buscam vítimas com maior potencial de retorno financeiro. "A possibilidade dele pegar o perfil de uma pessoa de alta renda e tentar fazer uma fraude em cima desse processo para lucrar o máximo possível também é um fator relevante."

E-commerce registra uma tentativa de fraude a cada 21 segundos

Após o fraudador passar pela etapa de acesso ao setor financeiro, ou seja, de identidade, há as fraudes em compras.

No primeiro trimestre, foram registradas mais de 368 mil tentativas de fraude em operações de comércio eletrônico e transferências financeiras, o equivalente a uma ocorrência a cada 21 segundos. De acordo com o levantamento, uma em cada 100 compras realizadas no e-commerce apresentou indícios de tentativa de fraude.

"Caso o fraudador identifique que essas boas práticas não foram implementadas, ele passa a dedicar mais tempo ali”, pontua Sanchez.

Canetas emagrecedoras ajudam a colocar beleza no topo das fraudes

Dentro do e-commerce, a categoria de beleza liderou o ranking em volume absoluto de tentativas de fraude no comércio eletrônico no primeiro trimestre, com 33,7 mil ocorrências registradas. Na sequência apareceram os segmentos de calçados, com 29,4 mil casos, e saúde, com 18,9 mil.

Mas, apesar de beleza concentrar o maior número de ocorrências, o maior risco proporcional foi observado no segmento de celulares. Nesse mercado, 3,11% dos pedidos foram classificados como tentativas de fraude — o equivalente a uma ocorrência a cada 32 compras legítimas. Acessórios eletrônicos vieram logo atrás, com taxa de 2,62%, seguidos pelos eletrônicos em geral, com 2,11%.

De acordo com Sanchez, da Serasa, a dinâmica reflete a busca dos criminosos por produtos de maior valor e com alta liquidez no mercado de revenda. Por isso, itens como celulares, eletrônicos e acessórios tecnológicos acabam atraindo mais tentativas de golpe proporcionalmente, já que podem ser convertidos em dinheiro com mais facilidade após a fraude.

Já em beleza, o destaque está relacionado ao enorme volume de vendas realizadas nos canais digitais, o que faz com que o setor registre o maior número absoluto de ocorrências.

Dentro do segmento de saúde e beleza, um dos movimentos que mais chamou a atenção da companhia foi o avanço das fraudes envolvendo canetas emagrecedoras. "A gente enxerga que parte desse cenário é devido à entrada de produtos de ticket médio mais elevado e de elevada liquidez", apontou Sanchez.

Outra modalidade que tem ganhado espaço no radar das empresas de prevenção a fraudes envolve as plataformas de apostas esportivas.

Embora não apareçam entre os setores destacados no ranking do comércio eletrônico, as bets vêm se tornando um novo alvo dos criminosos devido ao grande fluxo de dinheiro movimentado e à facilidade de abertura de contas digitais, cenário que favorece golpes envolvendo roubo de identidade, uso de dados vazados e criação de cadastros fraudulentos.

Milhões evitados

As soluções de prevenção utilizadas pelos clientes da Serasa permitiram bloquear cerca de R$ 337 milhões em tentativas de fraude nesse ambiente transacional. Sem essas barreiras, as perdas poderiam alcançar aproximadamente R$ 3,7 milhões por dia, segundo a empresa.

O tíquete médio das tentativas de fraude ficou acima de R$ 917, valor 62% superior ao ticket médio das compras legítimas. "O fraudador arrisca onde ele entende que pode ter maior lucro dentro daquele processo”, comenta. A estratégia reforça o foco em operações capazes de gerar retornos mais elevados em caso de sucesso.

Para a Serasa, o desafio passa por criar um ambiente digital mais seguro, capaz de preservar a confiança entre empresas e consumidores e reduzir o espaço de atuação dos criminosos digitais. "Uma pessoa que é fraudada teme voltar àquele canal e fazer uma nova transação. Uma empresa que é impactada pela fraude tem sua marca manchada e danificada".