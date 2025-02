Garantir uma renda passiva, ou seja, um dinheiro que entra todos os meses sem a necessidade de trabalho, é um dos objetivos de quem investe. Construir esse patrimônio exige planejamento, paciência e a escolha de ativos adequados ao perfil do investidor. Investir é essencial para proteger o poder de compra do dinheiro e criar independência financeira no longo prazo.

Para quem busca um rendimento fixo mensal de R$ 5 mil, é necessário calcular quanto investir e escolher produtos que ofereçam boa rentabilidade. As opções variam entre investimentos conservadores, como poupança, CDBs e Tesouro Selic, e alternativas de renda variável, que podem acelerar o crescimento do patrimônio.

Veja as características de cada uma delas e qual se adequa melhor à sua realidade financeira.

Quanto investir para ter uma renda mensal de R$ 5 mil?

O valor necessário para alcançar essa renda depende da taxa de retorno dos investimentos. Quanto maior a rentabilidade, menor o capital inicial necessário para atingir o objetivo.

Poupança : com rendimento de 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial), a poupança oferece baixa rentabilidade e liquidez diária, ou seja, o dinheiro pode ser retirado a qualquer momento. Para obter R$ 5 mil mensais, seria necessário um saldo superior a R$ 1 milhão, tornando-a pouco eficiente;

: com rendimento de 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial), a poupança oferece baixa rentabilidade e liquidez diária, ou seja, o dinheiro pode ser retirado a qualquer momento. CDBs (Certificados de Depósito Bancário) : opções que rendem 100% do CDI, hoje equivalente a 1,04% ao mês, exigiriam um investimento de cerca de R$ 580 mil para gerar a renda desejada. CDBs podem ter liquidez diária ou vencimento definido, sendo mais seguros em bancos sólidos;

: opções que rendem 100% do CDI, hoje equivalente a 1,04% ao mês, exigiriam um investimento de cerca de R$ 580 mil para gerar a renda desejada. CDBs podem ter liquidez diária ou vencimento definido, sendo mais seguros em bancos sólidos; Tesouro Selic: Vinculado à Selic de 13,25% ao ano, o Tesouro Selic oferece rendimento próximo a 1,04% ao mês, semelhante ao CDB. Para garantir R$ 5 mil mensais, o valor necessário ficaria em aproximadamente R$ 580 mil. O investimento é considerado seguro, pois é garantido pelo Governo Federal.

Renda variável: quais outros investimentos podem fazer o montante crescer?

Para quem aceita um pouco mais de risco, a renda variável pode acelerar a construção do patrimônio, mas para conseguir bons resultados é importante ter mais experiência no assunto e estar atento às oscilações constantes do mercado. Veja algumas opções:

Fundos imobiliários (FIIs) : investem em imóveis e distribuem aluguéis mensais aos cotistas. Com rendimento médio de 0,8% ao mês, seria necessário cerca de R$ 625 mil investidos para alcançar os R$ 5 mil desejados;

: investem em imóveis e distribuem aluguéis mensais aos cotistas. Com rendimento médio de 0,8% ao mês, seria necessário cerca de R$ 625 mil investidos para alcançar os R$ 5 mil desejados; Ações pagadoras de dividendos : empresas como bancos, elétricas e seguradoras distribuem parte dos lucros aos acionistas. O rendimento pode variar, mas ações de boas pagadoras podem oferecer entre 5% e 8% ao ano. O investimento necessário dependeria da escolha dos papéis e da rentabilidade dos dividendos;

: empresas como bancos, elétricas e seguradoras distribuem parte dos lucros aos acionistas. O rendimento pode variar, mas ações de boas pagadoras podem oferecer entre 5% e 8% ao ano. O investimento necessário dependeria da escolha dos papéis e da rentabilidade dos dividendos; Fundos multimercado: misturam renda fixa e variável, buscando maiores ganhos com menor volatilidade. O retorno não é fixo, mas pode superar a renda fixa no longo prazo.

Os investimentos em renda variável apresentam maior risco e volatilidade, mas também oferecem possibilidade de ganhos superiores à inflação e à renda fixa.

Por que você deve saber disso?

Com a inflação corroendo o poder de compra, deixar dinheiro parado na conta bancária pode significar perda de valor ao longo do tempo. Investir de forma estratégica permite não só preservar o patrimônio, mas também garantir uma fonte de renda para o futuro.

O valor necessário para garantir R$ 5 mil por mês depende da escolha dos investimentos. Opções conservadoras exigem maior capital inicial, enquanto alternativas de renda variável podem acelerar os ganhos, mas com riscos maiores. O importante é definir um plano de longo prazo e manter a disciplina para alcançar a liberdade financeira.