Quanto rende R$ 35.000 por mês no Tesouro Selic

Investir no Tesouro Selic é uma opção segura e atrativa para quem deseja um investimento de baixo risco, rentabilidade atrelada à taxa básica de juros e liquidez diária. Esse título público é um dos preferidos dos investidores que buscam uma alternativa mais rentável do que a poupança, mas sem abrir mão da segurança oferecida pelo Tesouro Direto, que tem garantia do governo federal.

Por ser um título pós-fixado, o Tesouro Selic acompanha as variações da Taxa Selic, tornando-se uma boa escolha para momentos de juros elevados. Mas, afinal, quanto renderia um aporte de R$ 35.000 nesse investimento? Vamos aos cálculos.

Cálculo da rentabilidade mensal

O Tesouro Selic remunera o investidor com base na Taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Atualmente a Selic está em 13,25% ao ano. Para encontrar a taxa mensal, utilizamos a fórmula de capitalização composta:

Taxa mensal = (1 + Taxa anual)^(1/12) - 1

Aplicando os valores:

Taxa mensal = (1 + 0,1325)^(1/12) - 1 ≈ 1,041% ao mês

Com essa taxa, podemos calcular o rendimento mensal sobre o investimento de R$ 35.000:

Rendimento mensal bruto = R$ 35.000 x 0,01041 = R$ 364,35

Considerações sobre impostos

É importante lembrar que os investimentos no Tesouro Selic estão sujeitos ao Imposto de Renda (IR), que incide sobre os rendimentos de acordo com o prazo de aplicação:

Até 180 dias: 22,5%

De 181 a 360 dias: 20%

De 361 a 720 dias: 17,5%

Acima de 720 dias: 15%

Supondo que o investimento tenha mais de 720 dias, a alíquota será de 15%. Assim, o rendimento líquido mensal será:

Rendimento líquido = Rendimento bruto x (1 - IR) = R$ 364,35 x (1 - 0,15) = R$ 309,70

Fatores que influenciam o rendimento

Vários fatores podem afetar o rendimento do Tesouro Selic:

1. Variação da Taxa Selic

Alterações na taxa básica de juros impactam diretamente a rentabilidade do título.

2. Impostos e taxas

Além do IR, é necessário considerar eventuais taxas administrativas cobradas por instituições financeiras e a taxa de custódia da B3, que atualmente é de 0,20% ao ano para valores acima de R$ 10 mil.

3. Prazo do investimento

O tempo de aplicação influencia diretamente na alíquota do IR aplicada aos rendimentos, tornando o investimento mais vantajoso no longo prazo.

Antes de investir, é recomendável consultar as taxas vigentes e utilizar simuladores disponíveis no site do Tesouro Direto ou em plataformas de instituições financeiras para obter uma estimativa mais precisa dos rendimentos.