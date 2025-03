4 apps para te ajudar a organizar seu portifólio de investimentos

Gerenciar um portfólio de investimentos pode ser um desafio, especialmente para quem diversifica entre ações, fundos, renda fixa e previdência privada. Aplicativos especializados ajudam a acompanhar a rentabilidade, simular cenários e receber alertas importantes sobre seus ativos. Entre as diversas opções disponíveis, quatro se destacam por suas funcionalidades e praticidade, segundo a B3.

Como esses apps funcionam?

Os aplicativos de gestão de investimentos funcionam como painéis financeiros, reunindo informações de diferentes corretoras e bancos para oferecer uma visão consolidada do portfólio. Eles permitem acompanhar a performance dos ativos, comparar investimentos com benchmarks do mercado e traçar estratégias para melhorar os resultados.

4 apps para organizar seus investimentos

Hub3

Desenvolvido pela Neologia em parceria com a B3, o Hub3 consolida carteiras de investimentos, reunindo ativos negociados ou registrados na bolsa brasileira, como Tesouro Direto, ações, FIIs e ETFs. Ele exibe gráficos detalhados por tipo de investimento, evolução patrimonial e cotações atualizadas. O app também oferece notícias do mercado e cursos para auxiliar investidores.

Gorila

O Gorila permite acompanhar investimentos de diferentes classes com dados atualizados diretamente das fontes oficiais. O usuário pode adicionar ativos manualmente ou conectar o app à sua corretora para importação automática. Ele gera gráficos sobre a divisão da carteira, calcula o preço médio dos ativos e apura o come-cotas.

Kinvo

O Kinvo importa dados de investimentos de diversos bancos e gera gráficos sobre evolução patrimonial e rentabilidade. Ele permite a criação de metas financeiras, organiza a carteira de acordo com objetivos e compara o desempenho dos ativos com benchmarks do mercado. O app também informa o valor protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Guru

O Guru centraliza investimentos de qualquer corretora em um só lugar. Em parceria com a Genial, permite a compra e venda de ações, FIIs e BDRs diretamente pelo app. Com cotações em tempo real, ele também oferece a função de carteira inteligente, que sugere e automatiza investimentos com base no perfil do usuário.

Qual app escolher?