Subsidiária do Midea Group desiste de IPO na China

A Midea Intelligent Lighting & Controls Technology, uma subsidiária do Midea Group, solicitou a retirada do seu documento de solicitação do IPO em 19 de dezembro, o que levou a Bolsa de Valores de Shenzhen a encerrar a revisão do IPO e listagem da empresa no mercado de ações, segundo o anúncio divulgado em 23 de dezembro.

De acordo com o site chinês, Yicai, em 25 de dezembro, o secretário do conselho da Midea Group, Jiang Peng, afirmou que a decisão de encerrar o IPO da Midea Intelligent Lighting & Controls Technology foi uma medida proativa do Midea Group, baseada nas atuais condições de mercado. Quanto à possibilidade de a Midea Intelligent Lighting buscar novamente a listagem no futuro, Jiang Peng afirmou que a decisão dependerá das condições de mercado e da situação real da Midea Group.

A Midea Intelligent Lighting já havia retirado sua primeira solicitação de IPO em julho de 2022. Em 19 de abril de 2023, a empresa submeteu novamente o prospecto de oferta e recebeu a notificação de aceitação da Bolsa de Valores de Shenzhen no mesmo dia. O Midea Group emitiu um comunicado relacionado em 21 de abril. Jiang Peng explicou que, devido ao anúncio prévio da Bolsa de Valores de Shenzhen, a Midea Group não emitirá um comunicado separado sobre o encerramento do IPO da Midea Intelligent Lighting.

O IPO da Midea Intelligent Lighting planejava levantar aproximadamente RMB 506,36 milhões. Após oito meses, a Midea Intelligent Lighting retirou novamente a solicitação de IPO.

Em maio e agosto deste ano, a Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu dois conjuntos de cartas de questionamento sobre o IPO da Midea Intelligent Lighting. A carta de questionamento levantou dúvidas sobre o crescimento e a posição de mercado da empresa. Nos produtos de pré-instalação inteligente da Midea Intelligent Lighting, as vendas online de interruptores inteligentes atingiram 1,95 milhão de unidades em 2022, com uma receita de vendas de RMB 162 milhões.

Na indústria de pré-instalação inteligente, as vendas online de painéis inteligentes atingiram RMB 162 milhões em 2022, enquanto as vendas domésticas de fechaduras inteligentes totalizaram 17,6 milhões de unidades, com um mercado avaliado em RMB 13,4 bilhões. A Midea Intelligent Lighting respondeu às questões levantadas na carta de questionamento, destacando o tamanho e a dispersão do mercado de iluminação e afirmando que dependerá da inovação para garantir o crescimento contínuo do negócio de iluminação. A empresa também observou o rápido desenvolvimento do mercado de painéis inteligentes e fechaduras inteligentes, planejando expandir ativamente essas áreas para garantir um crescimento contínuo.

Quanto à desaceleração no aumento da receita de aquecedores de banheiro e à diminuição nas vendas de produtos de pré-instalação inteligente, a Midea Intelligent Lighting explicou que, no caso dos aquecedores de banheiro, a desaceleração foi causada pela queda na receita dos canais de distribuição offline devido à desaceleração na indústria imobiliária, resultando em uma redução de 29,61% na receita dos canais de distribuição de projetos offline em 2022. Enquanto isso, o crescimento nas vendas diretas online de aquecedores de banheiro foi limitado, com receitas de RMB 5,81 milhões em 2020, RMB 65,62 milhões em 2021 e RMB 167 milhões em 2022.

No caso dos produtos de pré-instalação inteligente, a Midea Intelligent Lighting mencionou que a interrupção do negócio de controladores com fio no quarto trimestre de 2021 levou a uma redução de 24,61% na receita do negócio de pré-instalação inteligente em 2022, chegando a RMB 200 milhões. Excluindo e encerrando os negócios de venda de controladores com fio, a receita dos produtos de pré-instalação inteligente foi de RMB 186 milhões de yuans em 2020, RMB 190 milhões em 2021 e RMB 200 milhões em 2022.

Quanto à participação de mercado, a Midea Intelligent Lighting referiu-se às classificações de vendas e às proporções de vendas das plataformas on-line de vendas Tmall e JD, afirmando que em 2022, ficou em sexto lugar na categoria de iluminação, com uma participação de mercado de 2,28%; e em décimo quarto lugar na categoria de pré-instalação inteligente, com uma participação de mercado de 0,58%.

Outro ponto de preocupação na carta de questionamento foi a independência e a estabilidade dos clientes da Midea Intelligent Lighting, que dependia das lojas online da Midea Group para as vendas online. A empresa também foi questionada sobre suas relações comerciais com a Midea Real Estate e a Country Garden, dois clientes importantes.