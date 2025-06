S&P 500 fecha próximo de máxima histórica, com impulso de 'techs' e alívio com 'tarifaço'

O S&P 500, benchmark do mercado de ações dos Estados Unidos, quase registrou sua maior pontuação de fechamento na história. O índice subiu menos de um 1% nesta quinta-feira (0,8%) e alcançou os 6.141 pontos. Na máxima do dia, o índice chegou aos 6.144 pontos.

Com o desempenho de hoje, o índice registrou valorização de 23,3% em relação à pontuação mínima de fechamento do ano. Em 8 de abril, o S&P 500 terminou o dia aos 4.982 pontos. Na ocasião, os Estados Unidos detalharam o "tarifaço" sobre as importações americanas, que desestabilizou todo o mercado global.

O S&P 500 alcançou o recorde histórico de 6.147 pontos no intraday de 19 de fevereiro. No ano, o S&P 500 acumula alta de mais de 4%.

O comportamento da bolsa americana coincidiu com o anúncio da Casa Branca de que as tarifas sobre importações, que entrariam em vigor no próximo dia 8 de julho, poderão ser prorrogadas. A porta-voz do governo, porém, ressaltou que a decisão cabe ao presidente Donald Trump.

Ao longo da semana, o mercado acionário ganhou impulso com o cessar-fogo no conflito entre Israel e Irã.

Além disso, empresas que reportaram resultados referentes aos três primeiros meses deste ano trouxeram números que estão superando as expectativas de analistas. A corrida por ações de tecnologia também contribui com o desempenho, ganhando novo fôlego. Os papéis da Nvidia, que ontem chegaram à máxima histórica, transformando a companhia na mais cara do mundo em valor de mercado, voltou a subir hoje.

Meta, controladora do Facebook, e Alphabet, dona do Google, também subiram mais de 1%.

O índice Nasdaq, que reúne ações de techs, fechou em alta de 0,97%. O Dow Jones, avançou 0,94% no fechamento.