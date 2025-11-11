SoftBank lucra com OpenAI, vende Nvidia e anuncia desdobramento de ações

O SoftBank superou as expectativas de mercado ao registrar um lucro líquido de ¥ 2,5 trilhões (cerca de US$ 16,3 bilhões) no segundo trimestre fiscal, encerrado em setembro. O resultado foi mais de seis vezes superior à estimativa de ¥ 418 bilhões feita pela Bloomberg e mais que o dobro do lucro reportado no mesmo período do ano passado.

Os ganhos foram impulsionados pelos investimentos em inteligência artificial, especialmente por meio dos fundos Vision, com destaque para o envolvimento com a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT. Só no trimestre, os fundos Vision apresentaram ganho de ¥ 2,75 trilhões com aplicações em tecnologia, número cinco vezes maior que o apurado no mesmo período do ano anterior.

No mesmo relatório, a companhia revelou que vendeu, em outubro, todas as suas 32,1 milhões de ações da Nvidia por US$ 5,83 bilhões. A venda, no entanto, não impactou o resultado trimestral, já que foi realizada após o fechamento do período fiscal. O SoftBank não especificou o motivo da alienação dos papéis da fabricante americana de chips.

Ainda assim, a empresa segue fortemente exposta ao setor de IA. Em 2024, o SoftBank se comprometeu a investir US$ 40 bilhões na OpenAI, parte desse valor já desembolsado pelos fundos Vision durante o trimestre. O grupo também participa de um projeto conjunto de US$ 500 bilhões com a mesma empresa para desenvolver infraestrutura de IA nos Estados Unidos.

Outra novidade anunciada foi o desdobramento das ações ordinárias da empresa na proporção de quatro para uma, com efeito a partir de 1º de janeiro. A medida visa tornar os papéis mais acessíveis ao mercado. As ações do SoftBank bateram recordes em outubro, mas sofreram correção nas últimas semanas.