SoftBank vende participação na Nvidia por US$ 5,8 bilhões

O conglomerado japonês SoftBank anunciou, nesta terça-feira, 11, a venda total de sua participação na Nvidia (NVDA) por US$ 5,83 bilhões. A operação, realizada em outubro, envolveu 32,1 milhões de ações da empresa americana de semicondutores. Às 6h03, no horário de Brasília, as ações da Nvidia operavam em queda de 0,37% no pré-mercado.

A informação veio acompanhada dos resultados financeiros do segundo trimestre fiscal da holding japonesa, que apresentou um ganho de US$ 19 bilhões com seu fundo de investimentos, o Vision Fund. O desempenho foi impulsionado por aportes em empresas de tecnologia, como a dona do ChatGPT, OpenAI.

O grupo também confirmou a venda parcial de ações da T-Mobile, no valor de US$ 9,17 bilhões.

Apesar de ter se desfeito da posição acionária na Nvidia, o SoftBank mantém vínculos com a companhia. A empresa japonesa participa de iniciativas que utilizam os chips da fabricante, incluindo o Stargate, projeto estimado em US$ 500 bilhões para expansão de data centers nos Estados Unidos.

Não é a primeira vez que o SoftBank realiza movimentos semelhantes. O Vision Fund já havia investido na Nvidia em 2017, e vendido todas as ações dois anos depois. A estratégia de entrar e sair de posições em empresas-chave do setor de tecnologia reforça o foco da holding em capturar ganhos em momentos específicos de mercado.

Atualmente, o SoftBank direciona suas apostas para o avanço da inteligência artificial, investindo em empresas de diferentes segmentos da cadeia — desde hardware até modelos de linguagem e automação.