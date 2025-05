Smart Fit (SMFT3) e Direcional (DIRR3) entram no índice Ibovespa

A B3 divulgou a carteira definitiva do Ibovespa B3 nesta segunda-feira, 5. A incorporadora Direcional (DIRR3) e a rede de academias Smart Fit (SMFT3) entraram no índice, enquanto a rede de concessionárias Automob (AMOB3) e a Locaweb (LWSA3) de serviços de Internet e computação em nuvem, saem da lista.

As adições e exclusões vieram em linha com o esperado por analistas. A composição desta carteira vai valer até o dia 31 de agosto.

“A entrada no Índice Bovespa reflete o contínuo esforço da Direcional em solidificar seu reconhecimento e ampliar sua relevância e exposição junto a investidores e ao mercado em geral”, escreveu o diretor financeiro e de relações com investidores, Paulo Henrique Sousa, em comunicado.

O Ibovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e reúne as companhias mais importantes do mercado de capitais brasileiro. No total, são 86 papéis de 83 empresas. Ações ordinárias, ON, e preferenciais, PN, de uma mesma companhia também podem integrar o indicador.

O índice é o resultado de uma carteira teórica de ativos, reavaliado a cada quatro meses. É composto pelas ações e units de companhias listadas na B3, correspondem a 80% do número de negócios e do volume financeiro do mercado de capitais do Brasil.

O que faz uma empresa entrar no Ibovespa?

Uma empresa precisa atingir simultaneamente quatro critérios para ser parte do Ibovespa:

1) Ser parte de um grupo de ações cujo índice de negociabilidade represente 85% do valor total de negociabilidade da bolsa na vigência das três últimas carteiras do índice.

2) Ter negociado em pelo menos 95% de todas as sessões de negociação na vigência das três últimas carteiras do índice.

3) Ter negociado pelo menos 0,1% de todo o valor negociado pela bolsa na vigência das três últimas carteiras do índice.

4) Não ser classificada como uma “penny stock”, ou seja, abaixo de R$ 1 na vigência das três últimas carteiras do índic