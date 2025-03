Automob (AMOB3) anuncia grupamento de ações

A Automob (AMOB3), empresa de concessionárias do grupo Vamos, anunciou que seu conselho de administração aprovou o grupamento de ações da companhia. Pela proposta, a proporção será de 50:1. Pelo valor de fechamento desta terça-feira, 25, o preço da ação passaria de R$ 0,27 para R$ 13,50.

A proposta ainda será submetida à votação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia. Com o grupamento, a empresa sai de 1.894.302.852 ações para 37.886.057.

"A realização do Grupamento das Ações visa contribuir para a adequação do patamar de cotação das ações de emissão da Companhia, em linha com o Regulamento de Emissores da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão — evitando, assim, que oscilações irrisórias possam representar percentuais elevados e reduzindo a volatilidade das ações", diz o comunicado oficial da Automob.

Por que a Automob está no Ibovespa?

Resultado de uma cisão da locadora de veículos pesados Vamos (VAMO3), que está no Ibov, a Automob também passou a compor o índice, mas como é negociada abaixo de R$ 1, deve ser excluída no próximo rebalanceamento.

(Pelo seu valor, na casa dos R$ 0,27, o papel quase sempre está entre as maiores altas ou maiores baixas do índice, já que qualquer oscilação de preço traz oscilações percentuais substanciais.)

“Vale ressaltar que a companhia anunciou em fevereiro que pretende fazer um grupamento para levar o preço acima de R$ 1. Se isso acontecer antes do rebalanceamento, ela pode permanecer no índice”, disse a equipe do BTG Pactual (do mesmo grupo da EXAME) em relatório recente.