Samsung cai 9% e SK Hynix despenca 15% com venda global de chips

As ações da Samsung e da SK Hynix registraram uma das piores sessões do ano nesta quinta-feira, 2, acompanhando a liquidação global do setor de semicondutores, que começou em Wall Street e se espalhou pelos mercados asiáticos.

Ao fim do pregão em Seul, a Samsung despencou 9,06%, para 286.000 wons, enquanto a SK Hynix tombou 14,57%, para 2.187.000 wons. A forte queda das duas maiores fabricantes de chips da Coreia do Sul pressionou o índice Kospi, que encerrou o dia com baixa de 7,89%, aos 655,32 pontos.

O analista da eToro Zavier Wong destacou à CNBC que a Samsung e a SK representam, atualmente, cerca de metade do valor de mercado do Kospi, e que "um movimento brusco em qualquer um dos dois nomes arrasta o índice inteiro".

Onda de vendas

A onda de vendas também atingiu a SK Square, principal acionista da SK Hynix, cujas ações caíram 13,2%, para 152.500 wons, refletindo o movimento negativo de todo o setor, de acordo com dados divulgados pela CNBC.

O contágio também atingiu Hong Kong, onde empresas chinesas de tecnologia sofreram perdas expressivas. A Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), maior fabricante chinesa de chips sob encomenda, caiu mais de 11%, ao passo que a Hua Hong Grace recuou 14%.

A Knowledge Atlas Technology, controladora da desenvolvedora de inteligência artificial (IA) Zhipu, despencou mais de 17%, e a Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor perdeu quase 18%.

Queda começou em NY

A aversão ao setor teve início em Wall Street na quarta-feira, 1º, quando investidores passaram a reduzir exposição às fabricantes de semicondutores.

A Micron caiu mais de 10%, apesar de ainda acumular valorização de cerca de 260% no ano. Nvidia e Broadcom registraram perdas entre 1% e 2%.

SK investirá US$ 64 bi

Em meio ao forte movimento de venda, a SK Hynix apresentou um contraponto ao anunciar um amplo plano de investimentos justamente no dia em que suas ações sofreram uma das maiores quedas do ano.

O CEO da companhia, Kwak Noh-jung, afirmou que a empresa investirá 100 trilhões de wons ou US$ 64,3 bilhões na Coreia do Sul. A construção de uma fábrica para atender servidores de memória deve começar em 2027, com início das operações previsto para o primeiro semestre de 2029.

"Esses investimentos têm como objetivo atender à demanda crescente por servidores de memória HBM e DRAM, além de SSDs corporativos e NAND, à medida que os serviços de IA se expandem", disse Kwak, em fala repercutida pela CNBC.

O grupo SK, controlador da SK Hynix, pretende ainda ampliar sua infraestrutura de data centers voltados à IA. "Vamos construir data centers de IA pelo país em fases, começando com uma capacidade inicial de 5 gigawatts e escalando até 15 gigawatts", disse o CEO.

Além disso, a SK começará a negociar American Depositary Receipts (ADRs) na Nasdaq no dia 10 de julho, ampliando o acesso de investidores americanos às suas ações.

Investimentos sul-coreanos

O anúncio foi feito poucos dias depois de o governo sul-coreano detalhar um plano de investimentos para fortalecer a indústria nacional de IA no valor de US$ 880 bilhões.

O projeto prevê que Samsung e SK invistam juntas 800 trilhões de wons em um projeto estratégico para expandir o ecossistema de semicondutores do país.