Coreia do Sul anuncia plano de US$ 880 bilhões para liderar corrida da IA

A Coreia do Sul decidiu fazer uma aposta bilionária para garantir a liderança global na era da inteligência artificial (IA). O governo de Seul anunciou um plano de investimentos de cerca de US$ 880 bilhões para ampliar a produção de semicondutores e construir data centers.

O projeto envolve as gigantes Samsung e SK Hynix, com um montante que equivale a cerca de 5% do produto interno bruto (PIB) sul-coreano de 2024, segundo dados do Banco Mundial divulgados pela Bloomberg.

Algo que levou o Citigroup a manter, desde já, uma visão positiva e acreditar que a iniciativa deve impulsionar toda a cadeia de fornecedores de equipamentos para semicondutores, aproveitando o forte ciclo de expansão da IA não só no país, mas pelo restante do mundo.

No longo prazo, esse nível de investimento coloca a Coreia do Sul em um patamar semelhante ao dos aportes anunciados por empresas como a Microsoft e por países como China, Estados Unidos e Japão, que ampliaram os incentivos para essa indústria.

O plano para ampliar a produção de chips

Na Coreia do Sul, o setor privado será o principal financiador dessa transformação. Samsung e SK Hynix construirão quatro novas fábricas de semicondutores na região sudoeste do país. O investimento previsto para essa etapa é de 800 trilhões de wons.

Em uma outra frente, a Naver Corp., conhecido como o "Google da Coreia do Sul", liderará um projeto de 550 trilhões de wons voltado à expansão da infraestrutura para IA, a fim de construir 8,4 gigawatts de capacidade em data centers até 2029.

O presidente Lee Jae Myung justificou as ofensivas ao afirmar que o país precisa acelerar o ritmo. "Estamos entrando em uma era em que a página vira num piscar de olhos, e a velocidade é a única maneira de sobreviver."

A meta do Ministério da Indústria da Coreia do Sul é dobrar a capacidade de produção de memórias do país nos próximos cinco anos para preservar a vantagem competitiva do país diante dos principais concorrentes.

Já o chairman executivo da Samsung, Jay Y. Lee, define o momento como uma "corrida contra o tempo" para preservar a liderança da companhia em componentes estratégicos, como as memórias HBM.

Mercado vê oportunidades, mas também riscos

O co-diretor de investimentos da gestora Klay Group, Uday Vikram, avaliou que os anúncios reforçam a confiança na demanda de longo prazo, mas também "elevam o risco de um futuro excesso de oferta" caso a produção avance além da capacidade de absorção do mercado.

As ações da Samsung caíram quase 5% no pregão de Seul, enquanto os papéis da SK Hynix recuaram 1,7% nesta segunda-feira, 29.

Especialistas ouvidos pela Bloomberg veem, ainda, que a forte expansão da produção gera dúvidas sobre o retorno dos lucros. Os investimentos na fabricação de chips devem consumir cerca de 80 trilhões de wons por ano, o equivalente a US$ 52 bilhões em média.

O desafio será executar o plano

Para as fontes consultadas pela agência, transformar esse projeto em realidade exigirá muito mais do que dinheiro. Na Coreia do Sul, será necessário desenvolver a infraestrutura a partir de uma combinação de fatores.

A exemplo dos investimentos e incentivos em energia, oferta de água, mão de obra qualificada e, principalmente, uma "execução eficiente", na visão do professor de engenharia elétrica da Kaist, Kim Joungho.

Isso em um momento que Lee Jae Myung enfrenta seus menores índices de aprovação desde que assumiu a presidência do país, pressionado pela desvalorização do won e pela crise imobiliária, conforme a Bloomberg.