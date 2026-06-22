O que faz a SK Hynix, empresa que superou a Samsung em valor de mercado

A SK Hynix fabrica chips de memória — componentes eletrônicos responsáveis por armazenar e processar dados temporariamente dentro de computadores, smartphones e servidores.

É um negócio que, até pouco tempo atrás, era tratado pelo mercado como commodity: a memória de uma fabricante ou de outra cumpria, em geral, a mesma função, a preços que oscilavam de acordo com a oferta e a demanda global.

Essa lógica mudou com o avanço da inteligência artificial (IA). A SK Hynix se tornou a maior fornecedora mundial de um tipo específico e muito mais sofisticado de memória — a HBM, sigla em inglês para memória de alta largura de banda —, hoje essencial para o funcionamento dos processadores mais avançados de IA, como os da Nvidia.

O que é a memória HBM

A HBM é um chip de memória empilhado verticalmente, em camadas, para entregar mais velocidade de processamento com menor consumo de energia.

Diferente da memória convencional, ela fica integrada diretamente ao processador de IA, funcionando quase como uma extensão dele — não como uma peça avulsa e intercambiável.

Essa integração cria uma barreira de entrada muito mais alta para concorrentes, porque cada geração de HBM precisa ser desenvolvida em sincronia com o fabricante do processador que vai usá-la.

Na prática, isso dá à SK Hynix um poder de precificação maior do que o de qualquer fabricante de memória convencional — e explica por que a empresa, hoje, detém 61% do mercado global de HBM, muito na frente dos 17% da Samsung e dos 21% da americana Micron.

Quem compra os chips da SK Hynix

A Nvidia, fabricante dos processadores mais usados para treinar modelos de inteligência artificial no mundo, é uma das principais clientes da SK Hynix.

A empresa sul-coreana também fornece memória para o Google e, segundo informou recentemente, já enviou amostras de sua geração mais avançada de memória, a HBM4, para seus maiores clientes.

Além da HBM, a SK Hynix também produz memória DRAM (usada para o funcionamento rápido de programas em execução) e NAND flash (usada para armazenamento permanente de dados, como em pen drives e SSDs), além de sensores de imagem usados em câmeras de celulares e veículos.

Uma história de quase falência até a liderança

A empresa nasceu em 1983 como uma unidade da Hyundai e foi mais tarde separada e comprada pela SK Group, conglomerado familiar sul-coreano com negócios que vão de telecomunicações a energia.

Em 2002, a então Hynix Semiconductor esteve perto de ser vendida para a própria Micron, depois de acumular dívidas em uma expansão agressiva — o negócio fracassou, e a empresa passou quase uma década sob controle de credores, com ações tão baratas que chegaram a ser chamadas de "ação de centavo" no mercado coreano.

A virada começou quando a SK Group decidiu manter investimentos pesados em HBM mesmo durante períodos de baixa do mercado de memória — uma aposta que se provou decisiva quando a demanda por IA disparou a partir de 2024.

Hoje, a SK Hynix é a fabricante de memória mais valiosa do mundo e, nesta segunda-feira, 22, superou até mesmo a Samsung Electronics em valor de mercado, tornando-se a empresa mais valiosa da Coreia do Sul.