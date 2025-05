SAIC Mobility capta RMB 1,3 bilhão e se prepara para IPO em Hong Kong

A Shanghai SAIC Mobility Technology and Service, marca estratégica de mobilidade da montadora chinesa SAIC Motor, anunciou nesta quinta-feira, 9, a conclusão de uma rodada de financiamento Série C que ultrapassou RMB 1,3 bilhão.

O aporte contou com a participação de fundos industriais e governos locais, e marca mais um passo da empresa em direção à abertura de capital na Bolsa de Valores de Hong Kong.

Rodada é a maior do setor de mobilidade da China desde 2022

Segundo comunicado da companhia, trata-se da maior rodada de financiamento individual no setor de mobilidade da China nos últimos três anos. Nas etapas anteriores — Séries A e B —, a SAIC Mobility já havia atraído investimentos de grandes players do mercado, como Alibaba, CATL, Momenta e Gaode.

A nova captação representa um reforço estratégico significativo ao projeto da empresa, que vem expandindo rapidamente seus serviços de mobilidade urbana com o apoio da matriz SAIC Motor e de parceiros institucionais.

Presença em mais de 150 cidades e foco no setor corporativo

O serviço de caronas por aplicativo da SAIC Mobility já está presente em mais de 150 cidades chinesas, com uma frota superior a 25 mil veículos. Durante o atual 14º Plano Quinquenal, a empresa vem registrando crescimento médio anual de aproximadamente 30%, com forte penetração em mercados urbanos e corporativos. Atualmente, atende mais de 5 mil empresas, incluindo mais de 300 listadas entre as 500 maiores do mundo.

Com os recursos da nova rodada, a companhia pretende consolidar sua liderança no mercado doméstico e iniciar a expansão internacional. O objetivo é levar suas soluções de mobilidade inteligente a novos mercados, ampliando a presença global da tecnologia chinesa no setor.