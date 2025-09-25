Melhores e Maiores 2025: Sabesp é a empresa do ano; confira os vencedores da 52ª edição

As melhores e maiores empresas do país receberam nesta quinta-feira, 25 de setembro, o reconhecimento pelos bons resultados apresentados em 2024. Em sua 52ª edição, o prêmio MELHORES E MAIORES foi realizado no hotel Unique, em São Paulo.

Foram premiadas 1.000 empresas brasileiras, em 15 categorias principais, além de empreendedorismo social. Sabesp, companhia de saneamento básico de São Paulo, foi eleita a empresa do ano.

"A EXAME por 52 anos narra o capitalismo brasileiro. Ela conta as vitórias, as dificuldades e os tropeços, mas principalmente, as conquistas de todos os empreendedores que no fim do dia transformam o Brasil em um lugar melhor. O empreendedor é quem faz essa diferença. E a EXAME é a porta-voz disso", disse André Esteves, chairman do BTG Pactual (grupo controlador da EXAME), em discurso durante o evento.

No evento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, exaltou o empreendedorismo brasileiro e sua capacidade de transformações.

"Minha confiança no Brasil e em sua grandeza está nos empreendedores. Esses empresários, como os premiados pela Exame, estão fazendo a diferença. Eles acreditam no Brasil, não apenas em resultados financeiros, mas na verdadeira grandeza do país. Investem em educação e no social, e fazem isso com o verde e amarelo no coração", declarou o governador.

A premiação Melhores e Maiores avalia empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.

Para conferir o ranking completo das vencedoras, acesse aqui.

Empresas tiveram crescimento de receita de 7,9%

As 1.000 companhias do Ranking MELHORES E MAIORES fecharam o ano de 2024 com receitas líquidas de 9,7 trilhões de reais no seu conjunto, um crescimento de 7,9% sobre 2023. Foi mais do que o dobro da expansão de 3,4% do PIB brasileiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dos 22 setores que dividem as empresas do ranking, apenas três tiveram queda nas receitas líquidas: Agronegócio (-9,15%); Siderurgia, Mineração e Metalurgia (-0,69%); e Petróleo e Químico (-0,20%). Os demais cresceram acima dos 3,4% de expansão do PIB, ou pelo menos a uma taxa muito próxima disso.

“Os setores cujas receitas líquidas caíram tiveram dificuldades devido ao câmbio, pelo menos em parte”, diz Samuel de Jesus Monteiro de Barros, pró-reitor do Ibmec no Rio de Janeiro e coordenador técnico do MELHORES E MAIORES. “Além disso, o agronegócio também precisou lidar com problemas de safra causados pelas condições climáticas.”

Mesmo assim, o desempenho deste ano, que corresponde aos resultados de 2024, é melhor do que o da edição do ano passado, quando praticamente um terço dos setores viu suas receitas líquidas caírem ou então crescerem menos do que o PIB, que avançou 3% em 2023.

O lucro líquido geral caiu 9,3%, passando de 806,6 bilhões para 731,0 bilhões de reais de 2023 para 2024. Em oito dos 22 setores os lucros encolheram. A maior redução se deu no setor de Petróleo e Químico, cujos lucros líquidos passaram de 140,7 bilhões de reais em 2023 para 46,5 bilhões de reais no ano passado.

O ponto positivo é que os prejuízos são bem menos frequentes do que os lucros. Das 1.000 empresas, apenas 162 fecharam o ano no vermelho, somando um prejuízo conjunto de 104,8 bilhões de reais. As 838 companhias restantes somaram juntas um lucro de 762,9 bilhões de reais. Entre os dez maiores lucros, seis são de bancos.

As vencedoras por categoria

Agronegócio

Destaque: Três Tentos Agroindustrial S/A

Alimentos e Bebidas

Destaque: BRF SA

Atacado e Varejo

Destaque: Grupo Mateus

Bens de Capital e Eletrodomésticos

Destaque: Randon S.A. Implementos e Participações

Energia

Destaque: ISA Energia Brasil S.A.

Farmacêutico e Beleza

Destaque: EMS

Imobiliário e Construção Civil

Destaque: Cury Construtora e Incorporadora S.A.

Moda e Vestuário

Destaque: Vivara Participações S.A.

Papel e Celulose

Destaque: Klabin S.A.

Petróleo e Químico

Destaque: Petro Rio S.A.

Saneamento e Meio Ambiente

Destaque: Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Saúde e Serviços de Saúde

Destaque: Laboratório Sabin de Análises Clínicas S.A.

Siderurgia, Mineração e Metalurgia

Destaque: Salobo Metais S.A.

Tecnologia e Telecomunicações

Destaque: Telefônica Brasil S.A.

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

Destaque: Santos Brasil Participações S.A. e Controladas