Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Melhores e Maiores 2025: Sabesp é a empresa do ano; confira os vencedores da 52ª edição

Evento aconteceu nesta quinta-feira, 25 de setembro, em São Paulo, e contou com a presença de executivos de diversos setores da economia

MM 2025: evento premia as melhores e maiores empresas do país. (Leandro Fonseca/Exame)

MM 2025: evento premia as melhores e maiores empresas do país. (Leandro Fonseca/Exame)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 20h43.

Última atualização em 25 de setembro de 2025 às 20h45.

Tudo sobreMelhores e Maiores 2025
Saiba mais

As melhores e maiores empresas do país receberam nesta quinta-feira, 25 de setembro, o reconhecimento pelos bons resultados apresentados em 2024. Em sua 52ª edição, o prêmio MELHORES E MAIORES foi realizado no hotel Unique, em São Paulo.

Foram premiadas 1.000 empresas brasileiras, em 15 categorias principais, além de empreendedorismo social. Sabesp, companhia de saneamento básico de São Paulo, foi eleita a empresa do ano.

"A EXAME por 52 anos narra o capitalismo brasileiro. Ela conta as vitórias, as dificuldades e os tropeços, mas principalmente, as conquistas de todos os empreendedores que no fim do dia transformam o Brasil em um lugar melhor. O empreendedor é quem faz essa diferença. E a EXAME é a porta-voz disso", disse André Esteves, chairman do BTG Pactual (grupo controlador da EXAME), em discurso durante o evento.

No evento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, exaltou o empreendedorismo brasileiro e sua capacidade de transformações.

"Minha confiança no Brasil e em sua grandeza está nos empreendedores. Esses empresários, como os premiados pela Exame, estão fazendo a diferença. Eles acreditam no Brasil, não apenas em resultados financeiros, mas na verdadeira grandeza do país. Investem em educação e no social, e fazem isso com o verde e amarelo no coração", declarou o governador.

A premiação Melhores e Maiores avalia empresas de capital aberto ou com dados públicos, a exemplo das demonstrações contábeis no Diário Oficial dos estados, balanços divulgados em fontes fidedignas (B3 e CVM) e veículos de comunicação idôneos de grande circulação.

Para conferir o ranking completo das vencedoras, acesse aqui.

Empresas tiveram crescimento de receita de 7,9%

As 1.000 companhias do Ranking MELHORES E MAIORES fecharam o ano de 2024 com receitas líquidas de 9,7 trilhões de reais no seu conjunto, um crescimento de 7,9% sobre 2023. Foi mais do que o dobro da expansão de 3,4% do PIB brasileiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dos 22 setores que dividem as empresas do ranking, apenas três tiveram queda nas receitas líquidas: Agronegócio (-9,15%); Siderurgia, Mineração e Metalurgia (-0,69%); e Petróleo e Químico (-0,20%). Os demais cresceram acima dos 3,4% de expansão do PIB, ou pelo menos a uma taxa muito próxima disso.

“Os setores cujas receitas líquidas caíram tiveram dificuldades devido ao câmbio, pelo menos em parte”, diz Samuel de Jesus Monteiro de Barros, pró-reitor do Ibmec no Rio de Janeiro e coordenador técnico do MELHORES E MAIORES. “Além disso, o agronegócio também precisou lidar com problemas de safra causados pelas condições climáticas.”

Mesmo assim, o desempenho deste ano, que corresponde aos resultados de 2024, é melhor do que o da edição do ano passado, quando praticamente um terço dos setores viu suas receitas líquidas caírem ou então crescerem menos do que o PIB, que avançou 3% em 2023.

O lucro líquido geral caiu 9,3%, passando de 806,6 bilhões para 731,0 bilhões de reais de 2023 para 2024. Em oito dos 22 setores os lucros encolheram. A maior redução se deu no setor de Petróleo e Químico, cujos lucros líquidos passaram de 140,7 bilhões de reais em 2023 para 46,5 bilhões de reais no ano passado.

O ponto positivo é que os prejuízos são bem menos frequentes do que os lucros. Das 1.000 empresas, apenas 162 fecharam o ano no vermelho, somando um prejuízo conjunto de 104,8 bilhões de reais. As 838 companhias restantes somaram juntas um lucro de 762,9 bilhões de reais. Entre os dez maiores lucros, seis são de bancos.

As vencedoras por categoria

Agronegócio
Destaque: Três Tentos Agroindustrial S/A

Alimentos e Bebidas
Destaque: BRF SA

Atacado e Varejo
Destaque: Grupo Mateus

Bens de Capital e Eletrodomésticos
Destaque: Randon S.A. Implementos e Participações

Energia
Destaque: ISA Energia Brasil S.A.

Farmacêutico e Beleza
Destaque: EMS

Imobiliário e Construção Civil
Destaque: Cury Construtora e Incorporadora S.A.

Moda e Vestuário
Destaque: Vivara Participações S.A.

Papel e Celulose
Destaque: Klabin S.A.

Petróleo e Químico
Destaque: Petro Rio S.A.

Saneamento e Meio Ambiente
Destaque: Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Saúde e Serviços de Saúde
Destaque: Laboratório Sabin de Análises Clínicas S.A.

Siderurgia, Mineração e Metalurgia
Destaque: Salobo Metais S.A.

Tecnologia e Telecomunicações
Destaque: Telefônica Brasil S.A.

Transporte, Logística e Serviços Logísticos
Destaque: Santos Brasil Participações S.A. e Controladas

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    1/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    2/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    3/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    4/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    5/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    6/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    7/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    8/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    9/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    10/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    11/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025

    12/67 Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 Foto: Leandro Fonseca Data: 17/03/2025 (Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    13/67 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    14/67 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    15/67 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    16/67 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Automação - Robô - tecnologia - Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 -

    17/67 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Automação - Robô - tecnologia - Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 - (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Automação - Robô - tecnologia - Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 -

    18/67 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Automação - Robô - tecnologia - Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 - (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Automação - Robô - tecnologia - Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 -

    19/67 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Automação - Robô - tecnologia - Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 - (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Automação - Robô - tecnologia - Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 -

    20/67 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Automação - Robô - tecnologia - Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 - (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    21/67 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    22/67 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)

  • WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023

    23/67 WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC Foto: Leandro Fonseca data: 27/04/2023 (A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)

  • Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025

    24/67 Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025 (Massey Ferguson, fabrica de equipamentos agrícolas americana que aposta fortemente no Brasil.)

  • Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025

    25/67 Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025 (Massey Ferguson, fabrica de equipamentos agrícolas americana que aposta fortemente no Brasil.)

  • Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025

    26/67 Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025 (Massey Ferguson, fabrica de equipamentos agrícolas americana que aposta fortemente no Brasil.)

  • Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025

    27/67 Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025 (Massey Ferguson, fabrica de equipamentos agrícolas americana que aposta fortemente no Brasil.)

  • Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025

    28/67 Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025 (Massey Ferguson, fabrica de equipamentos agrícolas americana que aposta fortemente no Brasil.)

  • Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025

    29/67 Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025 (Massey Ferguson, fabrica de equipamentos agrícolas americana que aposta fortemente no Brasil.)

  • Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025

    30/67 Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes - AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes Foto: Leandro Fonseca Data: 04/08/2025 (Massey Ferguson, fabrica de equipamentos agrícolas americana que aposta fortemente no Brasil.)

  • Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    31/67 Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (A Natura é uma tradicional fabricante de cosméticos que está em meio a uma reestruturação.)

  • Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    32/67 Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (A Natura é uma tradicional fabricante de cosméticos que está em meio a uma reestruturação.)

  • Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    33/67 Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (A Natura é uma tradicional fabricante de cosméticos que está em meio a uma reestruturação.)

  • Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    34/67 Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (A Natura é uma tradicional fabricante de cosméticos que está em meio a uma reestruturação.)

  • Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    35/67 Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (A Natura é uma tradicional fabricante de cosméticos que está em meio a uma reestruturação.)

  • Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    36/67 Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (A Natura é uma tradicional fabricante de cosméticos que está em meio a uma reestruturação.)

  • Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    37/67 Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (A Natura é uma tradicional fabricante de cosméticos que está em meio a uma reestruturação.)

  • Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    38/67 Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    39/67 Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    40/67 Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    41/67 Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    42/67 Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    43/67 Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    44/67 Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    45/67 Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    46/67 Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    47/67 Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Jeans sendo fabricado na Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    48/67 Jeans sendo fabricado na Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024

    49/67 Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia, Foto: Leandro Fonseca Data: 05/12/2024 (Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)

  • Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    50/67 Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)

  • Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    51/67 Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)

  • Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    52/67 Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)

  • Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    53/67 Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)

  • Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    54/67 Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)

  • Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    55/67 Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)

  • Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    56/67 Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)

  • Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    57/67 Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)

  • Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    58/67 Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)

  • Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    59/67 Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)

  • Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025

    60/67 Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico Foto: Leandro Fonseca Data: 05/08/2025 (Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)

  • Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025

    61/67 Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025 (Fabrica da Vulcabras, dona da marca Olympikus, companhia chegou ao seu 19º trimestre consecutivo de crescimento de vendas.)

  • Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025

    62/67 Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025 (Fabrica da Vulcabras, dona da marca Olympikus, companhia chegou ao seu 19º trimestre consecutivo de crescimento de vendas.)

  • Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025

    63/67 Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025 (Fabrica da Vulcabras, dona da marca Olympikus, companhia chegou ao seu 19º trimestre consecutivo de crescimento de vendas.)

  • Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025

    64/67 Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025 (Fabrica da Vulcabras, dona da marca Olympikus, companhia chegou ao seu 19º trimestre consecutivo de crescimento de vendas.)

  • Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025

    65/67 Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025 (Fabrica da Vulcabras, dona da marca Olympikus, companhia chegou ao seu 19º trimestre consecutivo de crescimento de vendas.)

  • Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025

    66/67 Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025 (Fabrica da Vulcabras, dona da marca Olympikus, companhia chegou ao seu 19º trimestre consecutivo de crescimento de vendas.)

  • Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025

    67/67 Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS Foto: Leandro Fonseca Data: 14/05/2025 (Fabrica da Vulcabras, dona da marca Olympikus, companhia chegou ao seu 19º trimestre consecutivo de crescimento de vendas.)

Acompanhe tudo sobre:MM2025Melhores e Maiores 2025Melhores e Maiores

Mais de Negócios

OpenAI, Oracle e SoftBank expandem projeto Stargate com cinco novos data centers nos EUA

O novo dono das cápsulas: Nestlé anuncia mudança no comando da Nespresso

Get in the Ring 2025: inscrições abertas para o duelo de startups no ringue

Aço Gerdau está presente na maior rampa de skate do mundo, em Porto Alegre

Mais na Exame

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.919; prêmio é de R$ 53 milhões

Economia

Pobreza na Argentina cai para o menor nível desde 2018

Negócios

OpenAI, Oracle e SoftBank expandem projeto Stargate com cinco novos data centers nos EUA

Mundo

Donald Trump assina pedido de aplicação de pena de morte em Washington