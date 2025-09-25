Melhores e Maiores 2025: Sabesp é a empresa do ano; confira os vencedores da 52ª edição

-
Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP
Foto: Leandro Fonseca
Data: 17/03/2025
(Embraer, empresa brasileira de aviação com cinco fábricas no Brasil e duas nos Estados Unidos.)
Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP
Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP
Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP
Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP
Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP
Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP
Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP
Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP
Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP
Fabrica da EMBRAER em São Jose dos Campos - SP
13/67
WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC
Foto: Leandro Fonseca
data: 27/04/2023
(A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)
WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC
WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC
WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC
17/67
WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC
Automação - Robô - tecnologia -
Foto: Leandro Fonseca
data: 27/04/2023 -
(A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)
WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC
Automação - Robô - tecnologia -
WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC
Automação - Robô - tecnologia -
WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC
Automação - Robô - tecnologia -
21/67
WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC
Foto: Leandro Fonseca
data: 27/04/2023
(A WEG é fabricante de motores catarinense e tem 66 fábricas em 18 países, 18 delas no Brasil.)
WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC
WEG - Fabrica da WEG em Jragua do Sul - SC
24/67
Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes -
AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes
Foto: Leandro Fonseca
Data: 04/08/2025
(Massey Ferguson, fabrica de equipamentos agrícolas americana que aposta fortemente no Brasil.)
Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes -
AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes
Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes -
AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes
Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes -
AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes
Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes -
AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes
Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes -
AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes
Massey Ferguson - fabrica em Mogi das Cruzes -
AGCO do Brasil - Mogi das Cruzes
31/67
Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo
Foto: Leandro Fonseca
Data: 05/08/2025
(A Natura é uma tradicional fabricante de cosméticos que está em meio a uma reestruturação.)
Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo
Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo
Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo
Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo
Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo
Fabrica da Natura - Cajamar em São Paulo
38/67
Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
Foto: Leandro Fonseca
Data: 05/12/2024
(Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)
Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
48/67
Jeans sendo fabricado na Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
Foto: Leandro Fonseca
Data: 05/12/2024
(Essa é a fábrica da Guararapes, dona da Riachuelo, a maior fábrica de roupas da América Latina.)
Fabrica da Riachuelo, Grupo Guararapes em Natal - RN - confecção, industria, costureira, malharia,
50/67
Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico
Foto: Leandro Fonseca
Data: 05/08/2025
(Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)
Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico
Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico
Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico
Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico
Indústria de suínos da Aurora COOP em Chapecó - frigorífico de suínos - industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico
56/67
Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico
Foto: Leandro Fonseca
Data: 05/08/2025
(Indústria de suínos da Aurora Coop, terceira maior agroindústria de proteína animal do Brasil.)
Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico
Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico
Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico
Aurora Alimentos - unidade de produção de frangos em Chapecó, Santa Catarina industria alimenticia, alimentos, proteina animal, frigorifico
61/67
Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS
Foto: Leandro Fonseca
Data: 14/05/2025
(Fabrica da Vulcabras, dona da marca Olympikus, companhia chegou ao seu 19º trimestre consecutivo de crescimento de vendas.)
Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS
Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS
Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS
Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS
Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS
Vulcabras - fabrica de calçados em Perobé - RS
