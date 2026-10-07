Quais são os próximos gatilhos da bolsa após disparada com 1º turno da eleição?

A forte reação da bolsa brasileira ao resultado do 1º turno das eleições pode ter sido apenas a primeira etapa de um movimento maior, pois, depois de o Ibovespa disparar na sessão seguinte à votação, o mercado agora deve voltar as atenções para as pesquisas do 2º turno, a formação de um eventual novo governo e, principalmente, os sinais sobre a política fiscal e a trajetória dos juros.

É o que aponta o BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME, em relatório divulgado nesta quarta-feira, 7. O salto ocorreu depois de o candidato Flávio Bolsonaro (PL) terminar o 1º turno 2 pontos percentuais à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma diferença de 2,2 milhões de votos.

O resultado deixou Bolsonaro como "claro favorito" na disputa presidencial e provocou uma rápida reprecificação dos ativos brasileiros, segundo o banco. Ainda assim, os estrategistas Carlos Sequeira, Osni Carfi e Bruno Ferreira avaliam que há espaço para novas altas.

Mesmo após a valorização, as ações brasileiras, excluindo Petrobras e Vale, passaram a negociar a 11,1 vezes o lucro projetado para os próximos 12 meses, múltiplo ainda cerca de 7% abaixo da média histórica.

Em um cenário mais otimista, "há espaço para mais", disseram. Com queda dos juros longos e expansão dos múltiplos, o BTG estima que o potencial de valorização do Ibovespa poderia chegar a, aproximadamente, 30%.

Pesquisas do segundo turno entram no radar

No curto prazo, porém, o banco acredita que o avanço do Ibovespa tende a ficar mais gradual. A eleição ainda não está decidida e Lula continua competitivo, especialmente pela possibilidade de atrair parte dos cerca de 33 milhões de eleitores que não votaram no primeiro turno.

"Esperamos que o principal gatilho para o Ibovespa nas próximas semanas sejam as pesquisas do segundo turno." Relatório do BTG Pactual

Para o banco, se Bolsonaro aparecer com uma vantagem entre 4 e 5 pontos percentuais, "a forte performance do índice deve continuar", e os primeiros testes para essa tese chegam rapidamente.

Datafolha e PoderData têm divulgação prevista para quinta-feira, 8, seguidos por AtlasIntel e Vox Brasil na sexta-feira, 9, e pelo Ipespe no sábado, 10.

Depois da eleição, o foco muda para o fiscal

Na avaliação do BTG, uma reprecificação estrutural das ações brasileiras dependerá da qualidade da equipe econômica do próximo governo e da força de um eventual pacote de ajuste fiscal. Até a publicação do relatório, o banco observava que nenhuma medida concreta havia sido anunciada.

"Uma reprecificação sustentável das ações brasileiras dependerá da qualidade do gabinete da nova administração e da força do pacote fiscal", diz o relatório, em tradução livre.

Na segunda-feira seguinte ao primeiro turno, isto é, no último dia 5, esses juros recuaram cerca de 1 ponto percentual e terminaram em 6,9%, conforme o BTG. Apesar da queda, permaneciam acima da média histórica de 5,9%.

O banco lembra ainda que, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a taxa real de longo prazo ficou em média próxima de 4,5%. Caso os juros retornem a níveis semelhantes, a expectativa dos analistas é de uma valorização expressiva das ações brasileiras.

Juros menores podem abrir uma segunda frente de alta

Uma melhora fiscal também poderia facilitar o trabalho do Banco Central (BC). Com expectativas de inflação mais comportadas e juros longos em queda, o BTG acredita que a instituição brasileira teria espaço para acelerar o ciclo de flexibilização monetária iniciado meses antes.

No momento do relatório, os juros de curto prazo estavam em 13,75% e a pesquisa Focus apontava para Selic de 12% no fim de 2027. Em um cenário mais benigno, no entanto, o BTG considera possível que a taxa fique entre 10% e 11% no mesmo período.

"Juros de curto prazo menores e maior atividade econômica poderiam impulsionar a expansão dos lucros no fim de 2027 e em 2028, o que poderia prolongar o rali", escreveu o banco.

Até onde o Ibovespa pode chegar

Os cenários traçados pelo banco ajudam a dimensionar o potencial de valorização e, em uma hipótese de juro real de longo prazo em 4,5% e crescimento real da economia de 3%, o BTG calcula que o Ibovespa poderia negociar a 13,3 vezes o lucro esperado e alcançar aproximadamente 247 mil pontos.

Esse nível representaria potencial de alta de cerca de 20% em relação à referência utilizada no estudo.

Para que o índice chegasse a um múltiplo equivalente a um desvio padrão acima da média histórica, de 14,5 vezes o lucro projetado, o BTG calcula que os juros reais precisariam cair para 4,2%, com crescimento real da economia em 3%.

Nessa hipótese, um Ibovespa em, aproximadamente, 268 mil pontos e potencial de valorização próximo de 30%.

O movimento, entretanto, não depende apenas do Brasil. Um dos principais riscos destacados pelo banco está nos Estados Unidos. Os juros reais americanos de longo prazo estavam em 2,9% e haviam subido cerca de 1 ponto percentual no ano, o que pode limitar a magnitude da queda dos juros brasileiros.

Historicamente, o Brasil paga um prêmio de cerca de 5 pontos percentuais sobre os juros reais americanos, enquanto esse diferencial estava perto de 4 pontos no momento do relatório. O BTG avalia que um ajuste fiscal relevante poderia comprimir esse prêmio em mais cerca de 1 ponto percentual.

Quais ações ainda podem se beneficiar

Mesmo depois da disparada das ações mais sensíveis ao ciclo econômico, o BTG afirma continuar enxergando oportunidades em empresas consideradas de alta qualidade. No varejo, o banco destaca Lojas Renner (LREN3), C&A (CEAB3) e Assaí (ASAI3).

Entre concessões, aparece Motiva (MOTV3), enquanto Cyrela (CYRE3) e Allos (ALOS3) são os nomes citados no setor imobiliário.

Localiza (RENT3) é a escolha em aluguel de veículos, Rede D'Or (RDOR3) aparece em saúde e Equatorial (EQTL3), Energisa (ENGI11) e Sabesp (SBSP3) são os destaques em utilities.

Petrobras (PETR4; PETR3) e Eneva (ENEV3) também são apontadas pelo banco como ações que “se encaixam bem em qualquer portfólio”, em tradução livre.

A lista inclui também EcoRodovias (ECOR3), Dexco (DXCO3), Copasa (CSMG3), Eztec (EZTC3), Yduqs (YDUQ3), Cogna (COGN3) e Inter (INBR32)

O banco também chama atenção para empresas mais alavancadas. "Empresas com mais alavancagem também tendem a superar o mercado", pontua o relatório.