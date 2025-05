Sabesp assume 100% das operações em Andradina e Castilho e fortalece presença regional

A Sabesp (SBSP3) anunciou nesta quarta-feira, 28, a aquisição do capital social das sociedades Águas de Andradina e Águas de Castilho, no interior paulista. Com a transação, a estatal passará a deter 100% das ações das companhias. O valor da compra não foi divulgado.

A operação foi formalizada por meio de um "Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças" celebrado com a Iguá Saneamento, sua antiga sócia nos negócios. A Sabesp já detinha participação nas duas empresas e exerceu o direito de preferência previsto nos acordos de acionistas para adquirir os 70% restantes.

“A transação representa um passo importante na consolidação da presença da Sabesp no estado de São Paulo e está em linha com o nosso plano estratégico de crescimento e eficiência”, afirmou Daniel Szlak, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, em comunicado.

Aquisição estratégica

As sociedades Andradina e Castilho têm como objeto social a prestação de serviços públicos de água e esgoto e são titulares de contratos de concessão para exploração do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos dois munícipios do estado de São Paulo. Segundo a companhia, os contratos são maduros e os serviços já se encontram universalizados, atendendo uma população conjunta de cerca de 81.891 habitantes.

A efetivação do negócio ainda depende de condições precedentes, comuns em transações desse tipo, incluindo o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A operação reforça a estratégia da Sabesp de retomar protagonismo em regiões onde já atua, em um contexto de maior competição no setor após o novo marco legal do saneamento. A aquisição total das duas empresas deve permitir à Sabesp otimizar a gestão operacional e financeira, além de abrir caminho para sinergias e padronização de processos.