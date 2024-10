Ronaldinho Gaúcho toca sino da Bolsa de Nova York após se tornar sócio de time nos EUA; veja vídeo

O pentacampeão Ronaldinho Gaúcho tocou o sino da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) no encerramento do pregão de quarta-feira, 9.

O jogador, conhecido na internet como "rei dos rolês aleatórios", foi parar no coração do mercado financeiro após assinar um contrato para se tornar sócio do time de futebol Greenville Triumph, da Carolina do Sul.

A equipe, fundada em 2018, disputa a USL League One, equivalente à terceira divisão dos Estados Unidos.

"O investimento de Ronaldinho é um forte endosso ao que a organização construiu nos últimos seis anos e eleva a posição do Greenville Triumph e do Greenville Liberty dentro da comunidade do futebol", diz o comunicado da equipe.

O fechamento da NYSE com Ronaldinho também contou com a divulgação da R10 Score, uma das marcas do craque, focada em serviços de dados e estatísticas para apostadores esportivos.

