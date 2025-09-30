Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Rival da Eve em 'carros voadores', Beta Technologies faz pedido de IPO em bolsa de NY

Startup recebeu, recentemente, aporte de US$ 300 milhões da General Electric no último mês de setembro

Beta Technologies: empresa fabrica aeronaves elétricas capazes de decolar e aterrissar verticalmente, assim como a Eve, subsidiária da Embraer.  (Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty Images)

Beta Technologies: empresa fabrica aeronaves elétricas capazes de decolar e aterrissar verticalmente, assim como a Eve, subsidiária da Embraer.  (Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty Images)

Letícia Furlan
Letícia Furlan

Repórter de Mercados

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 09h30.

A Beta Technologies entrou com um pedido de IPO (oferta pública inicial de ações, em português) nos Estados Unidos. A empresa fabrica aeronaves elétricas capazes de decolar e aterrissar verticalmente, assim como a Eve, subsidiária da Embraer. 

A Eve já está listada na Nyse, a Bolsa de Nova York, com um valuation superior a US$ 1 bilhão. 

A Beta afirma que os custos operacionais de suas aeronaves são 42% menores que os de aviões convencionais.

“O design da nossa aeronave elimina a necessidade de componentes complexos, como caixas de engrenagens, sistemas de resfriamento líquido em voo e mecanismos de vetorização de empuxo”, afirmou no comunicado do IPO.

A startup recebeu um aporte de US$ 300 milhões da General Electric em setembro, como parte de um acordo estratégico para acelerar o desenvolvimento de aeronaves com propulsão elétrica híbrida. 

Apesar de não ter divulgado o tamanho ou os termos de sua oferta, a Beta precisou abrir seus números, pois esse é um pré-requisito para o IPO. A companhia teve prejuízo líquido de US$ 183,2 milhões, nos seis meses encerrados em 30 de junho. A receita da companhia no período foi de US$ 15,6 milhões. 

Segundo informações da Reuters, a empresa pretende ser negociada na Nyse sob o ticker "BETA". E os bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs são os principais subscritores da oferta.

*com agências internacionais

Acompanhe tudo sobre:EmbraerAviaçãoNYSE (New York Stock Exchange)IPOs

Mais de Invest

Labubu é o novo Mickey? Pop Mart aposta em estratégia da Disney para expandir marca

Orçamento dos EUA, relatório Jolts e Pnad contínua: o que move os mercados

Boeing acelera projeto de novo avião para substituir o 737 MAX

Ouro bate novo recorde e caminha para maior alta mensal desde 2009

Mais na Exame

Future of Money

Brasil ignora pessimismo global e aporta R$ 47,3 milhões em fundos de criptomoedas

Mercados

Labubu é o novo Mickey? Pop Mart aposta em estratégia da Disney para expandir marca

Economia

Taxa de desemprego no Brasil fica em 5,6% em agosto e repete mínima histórica

Inteligência Artificial

DeepSeek lança modelo de IA com "atenção seletiva" e promete cortar custos pela metade