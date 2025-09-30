Rival da Eve em 'carros voadores', Beta Technologies faz pedido de IPO em bolsa de NY

A Beta Technologies entrou com um pedido de IPO (oferta pública inicial de ações, em português) nos Estados Unidos. A empresa fabrica aeronaves elétricas capazes de decolar e aterrissar verticalmente, assim como a Eve, subsidiária da Embraer.

A Eve já está listada na Nyse, a Bolsa de Nova York, com um valuation superior a US$ 1 bilhão.

A Beta afirma que os custos operacionais de suas aeronaves são 42% menores que os de aviões convencionais.

“O design da nossa aeronave elimina a necessidade de componentes complexos, como caixas de engrenagens, sistemas de resfriamento líquido em voo e mecanismos de vetorização de empuxo”, afirmou no comunicado do IPO.

A startup recebeu um aporte de US$ 300 milhões da General Electric em setembro, como parte de um acordo estratégico para acelerar o desenvolvimento de aeronaves com propulsão elétrica híbrida.

Apesar de não ter divulgado o tamanho ou os termos de sua oferta, a Beta precisou abrir seus números, pois esse é um pré-requisito para o IPO. A companhia teve prejuízo líquido de US$ 183,2 milhões, nos seis meses encerrados em 30 de junho. A receita da companhia no período foi de US$ 15,6 milhões.

Segundo informações da Reuters, a empresa pretende ser negociada na Nyse sob o ticker "BETA". E os bancos Morgan Stanley e Goldman Sachs são os principais subscritores da oferta.

*com agências internacionais