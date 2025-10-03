Embraer (EMBR3) entregou 62 aviões no terceiro trimestre e prevê até 240 no ano

A Embraer (EMBR3) informou nesta quinta-feira, 2, a entrega de 62 aviões no terceiro trimestre deste ano, divididos entre 20 jatos comerciais, 41 executivos e uma comissão de defesa. Isso representa alta de 5% na comparação anual. No mesmo trimestre de 2024, 59 aviões foram entregues.

Seguindo a mesma comparação, o número de entregas de aeronaves executivas manteve-se estável, enquanto no segmento de defesa foi entregue um modelo a menos.

Na aviação executiva, o destaque foi, mais uma vez, o modelo Phenom 300, com 20 entregas no trimestre, acima das 18 realizadas no mesmo período do ano passado. Já entre os jatos comerciais, o modelo E195-E2 alcançou 11 entregas, marginalmente acima das 10 entregas do trimestre anterior.

A companhia brasileira prevê entregar de 77 a 85 aeronaves comerciais e entre 145 e 155 aviões executivos neste ano. Até o fim de setembro, a fabricante brasileira entregou 46 jatos comerciais e 102 executivos, além de 5 aeronaves de defesa.

Expectativa do mercado

Para os analistas do Bradesco BBI, as entregas no geral seguiram as expectativas do mercado, embora as entregas de jatos comerciais tenham ficado abaixo da nossa estimativa inicial. O banco consideram que as entregas no trimestre foram sólidas, reduzindo a incerteza em relação às metas de entrega da empresa para 2025, mantendo a recomendação outperform (equivalente à compra) para a ação. A equipe também elevou o preço-alvo para o final de 2026 para US$ 72,00, e de US$ 68,00 para o final de 2025.

Já a equipe do Itaú BBA considera os números reportados de entrega ligeiramente abaixo do esperado pelo banco. “Apesar do pequeno erro, o desempenho geral do mix foi melhor do que o esperado, com mais E175 -E2 no segmento comercial e a maior parte da defasagem no segmento executivo vindo do Phenom 100, que tem as margens mais baixas da linha executiva”, afirmam os analistas em relatório.

Para o BBA, as entregas do terceiro trimestre não devem afetar muito os números do próximo trimestre, assumindo que os volumes fiquem na faixa média da previsão para ambos os segmentos. A equipe mantém uma visão positiva sobre a Embraer, estando entre as principais recomendações do banco.