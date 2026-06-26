Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Resgate em ações, aportes na renda fixa: parece Brasil, mas é EUA

Fundos de ações americanos registraram saída líquida de US$ 3,53 bilhões na semana encerrada em 24 de junho, revertendo parte das compras da semana anterior

Fundos nos EUA: resgates recordes em ações

Fundos nos EUA: resgates recordes em ações

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 26 de junho de 2026 às 11h19.

Os mercados financeiros americanos viveram, na semana encerrada em 24 de junho, um movimento familiar para qualquer investidor brasileiro: fuga de ações e busca por proteção na renda fixa. Dados da LSEG mostram que os fundos de renda variável dos Estados Unidos registraram resgate líquido de US$ 3,53 bilhões no período, revertendo parte das compras de US$ 37,63 bilhões da semana anterior.

O principal vetor de pressão foi o setor de tecnologia. Os fundos do segmento acumularam saídas de quase US$ 20 bilhões na semana, eliminando praticamente toda a entrada de US$ 21,46 bilhões registrada nos sete dias anteriores. O gatilho foi a combinação de valuations esticados com o avanço do endividamento entre as grandes empresas do setor. A SpaceX, de Elon Musk, foi a mais recente a acessar o mercado de bonds, reforçando a percepção de que o ciclo de investimentos em tecnologia está cada vez mais sustentado por dívida.

Fundos dos setores financeiro, industrial e de consumo discricionário também registraram saídas relevantes: US$ 1,06 bilhão, US$ 830 milhões e US$ 733 milhões, respectivamente.

No horizonte macroeconômico, pesou a expectativa de que o Federal Reserve pode elevar os juros em 25 pontos-base ainda neste ano, diante de pressões inflacionárias persistentes. O cenário reacendeu o apetite por ativos mais defensivos.

A renda fixa captou, mas com menos vigor. Os fundos de bonds americanos registraram entrada de US$ 7,33 bilhões na semana, o menor volume em oito semanas. Os fundos de grau de investimento de curto e médio prazo lideraram as captações, com US$ 2,95 bilhões, seguidos pelos fundos domésticos de renda fixa tributável, com US$ 2,03 bilhões, e pelos fundos de dívida municipal, com US$ 633 milhões — todos abaixo dos volumes da semana anterior.

Os fundos do mercado monetário, por sua vez, registraram resgate líquido de US$ 25,74 bilhões, o maior desde 15 de abril.

*com agências internacionais

Acompanhe tudo sobre:AçõesFundos de investimentoEstados Unidos (EUA)

Mais de Invest

Exterior em queda com 'techs' pressiona Ibovespa; dólar segue abaixo de R$ 5,20

'Circuit breaker' na Coreia, Softbank cai 14%: rali da IA perde força (de novo)

Brasileiros gastam US$ 2,1 bilhões no exterior em maio

Volkswagen planeja cortar 100 mil empregos e fechar quatro fábricas, diz jornal

Mais na Exame

Brasil

PCC e CV terroristas: 56% vêem decisão dos EUA como risco aos moradores de comunidades

Esporte

Haaland x Mbappé: Noruega e França fazem duelo que promete movimentar a Copa do Mundo

Mercados

Exterior em queda com 'techs' pressiona Ibovespa; dólar segue abaixo de R$ 5,20

Future of Money

Bitcoin na mínima desde setembro de 2024: para onde vai a criptomoeda?