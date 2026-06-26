Resgate em ações, aportes na renda fixa: parece Brasil, mas é EUA

Fundos nos EUA: resgates recordes em ações
Editor de Invest
Publicado em 26 de junho de 2026 às 11h19.
Os mercados financeiros americanos viveram, na semana encerrada em 24 de junho, um movimento familiar para qualquer investidor brasileiro: fuga de ações e busca por proteção na renda fixa. Dados da LSEG mostram que os fundos de renda variável dos Estados Unidos registraram resgate líquido de US$ 3,53 bilhões no período, revertendo parte das compras de US$ 37,63 bilhões da semana anterior.
O principal vetor de pressão foi o setor de tecnologia. Os fundos do segmento acumularam saídas de quase US$ 20 bilhões na semana, eliminando praticamente toda a entrada de US$ 21,46 bilhões registrada nos sete dias anteriores. O gatilho foi a combinação de valuations esticados com o avanço do endividamento entre as grandes empresas do setor. A SpaceX, de Elon Musk, foi a mais recente a acessar o mercado de bonds, reforçando a percepção de que o ciclo de investimentos em tecnologia está cada vez mais sustentado por dívida.
Fundos dos setores financeiro, industrial e de consumo discricionário também registraram saídas relevantes: US$ 1,06 bilhão, US$ 830 milhões e US$ 733 milhões, respectivamente.
No horizonte macroeconômico, pesou a expectativa de que o Federal Reserve pode elevar os juros em 25 pontos-base ainda neste ano, diante de pressões inflacionárias persistentes. O cenário reacendeu o apetite por ativos mais defensivos.
A renda fixa captou, mas com menos vigor. Os fundos de bonds americanos registraram entrada de US$ 7,33 bilhões na semana, o menor volume em oito semanas. Os fundos de grau de investimento de curto e médio prazo lideraram as captações, com US$ 2,95 bilhões, seguidos pelos fundos domésticos de renda fixa tributável, com US$ 2,03 bilhões, e pelos fundos de dívida municipal, com US$ 633 milhões — todos abaixo dos volumes da semana anterior.
Os fundos do mercado monetário, por sua vez, registraram resgate líquido de US$ 25,74 bilhões, o maior desde 15 de abril.
*com agências internacionais