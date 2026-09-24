Relatório do BC, Galípolo e emprego nos EUA: o que move os mercados

O Relatório de Política Monetária do Banco Central é o principal evento da agenda desta quinta-feira, 24 de setembro. O documento será divulgado às 8h e, três horas depois, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, e o diretor Paulo Picchetti concedem entrevista para comentar as informações apresentadas.

No exterior, os investidores acompanham novos dados do mercado de trabalho e do setor imobiliário dos Estados Unidos, além de discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed).

A agenda ganha importância depois de uma sessão de pressão sobre os ativos de risco. O Ibovespa chegou a subir mais de 0,7% na quarta-feira, puxado principalmente pela Petrobras, mas perdeu força ao longo do dia e terminou em queda de 0,86%, aos 185.814 pontos. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,75%, enquanto o Nasdaq recuou 1,13%. O dólar avançou 1,28% no Brasil, a R$ 5,168.

Agora, o mercado terá novos sinais sobre a economia americana, em um momento em que dados mais fortes de atividade voltaram a colocar a inflação e os juros no centro das atenções. No Brasil, além do relatório do BC, a Sondagem do Consumidor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e um leilão de títulos do Tesouro completam a agenda econômica.

O que acompanhar

O principal evento do calendário brasileiro acontece às 8h, quando o Banco Central divulga o Relatório de Política Monetária (RPM). O documento é divulgado trimestralmente e reúne a avaliação da autoridade monetária sobre a evolução recente da economia e as perspectivas para a inflação.

Às 11h, Galípolo e Picchetti concedem entrevista para comentar o relatório. A fala dos dirigentes será acompanhada de perto pelo mercado, especialmente diante do atual cenário de juros, inflação e atividade econômica.

No mesmo horário, a FGV divulga a Sondagem do Consumidor de setembro. Em agosto, o indicador estava em 84,7 pontos.

Ainda no Brasil, o Tesouro realiza às 11h30 um leilão de NTN-F e LTN. A operação ocorre em um momento de atenção aos juros dos títulos públicos, depois de a alta dos rendimentos dos Treasuries contribuir para a piora dos ativos de risco na sessão anterior.

Nos Estados Unidos, os pedidos semanais de seguro-desemprego saem às 9h30 e entram no radar dos investidores em meio à atenção sobre o mercado de trabalho americano. Na sequência, às 10h50, serão divulgados os dados finais de permissões para construções de agosto. O número de julho havia registrado alta de 4,3% na comparação mensal.

Às 11h, o mercado conhece também os dados de vendas de novas moradias de agosto. Em julho, as vendas haviam recuado 10,5% na comparação mensal.

Os indicadores de atividade ganham importância depois que os dados divulgados na quarta-feira mostraram uma economia americana mais forte do que o esperado. O PMI composto dos Estados Unidos subiu de 56 em agosto para 58,4 em setembro, atingindo o maior nível em 62 meses.

A leitura reforçou as preocupações com as pressões inflacionárias e levou o rendimento do Treasury de dez anos a superar 5% durante a sessão. O título chegou a 5,08%, no maior nível desde junho de 2007.

Também entram no radar duas falas de dirigentes do BC dos EUA . Às 9h50, a presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, participa de um evento. Às 11h10, é a vez da presidente do Fed da Filadélfia, Anna Paulson.

Às 14h, o governo americano ainda realiza um leilão de T-notes de sete anos, em um mercado que vem acompanhando de perto a alta dos rendimentos dos títulos de longo prazo.

No fim da agenda, às 16h, o Banco Central do México divulga sua decisão de política monetária. A expectativa informada na agenda é de manutenção da taxa em 6,5%.

Rodada de novas pesquisas eleitorais

No cenário político, a quinta-feira também será marcada por uma rodada de pesquisas eleitorais. Estão previstas divulgações do Datafolha, do Real Time Big Data e da Futura sobre a sucessão presidencial.

Também saem levantamentos da Quaest para as disputas pelos governos e pelo Senado em Goiás, Amapá, Amazonas, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe. O Datafolha ainda divulga pesquisas sobre as eleições para o governo e o Senado em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A agenda política inclui ainda a publicação do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do governo e o depoimento do ex-banqueiro Daniel Vorcaro à Polícia Federal.