Amazon (AMZN) tem crescimento de 10% nas vendas no último trimestre de 2024

A Amazon (AMZN) divulgou nesta quinta-feira, 6, os resultados do último trimestre de 2024. As vendas da empresa subiram 10%, para US$ 187,8 bilhões, pouco acima das expectativas dos analistas. Para o primeiro trimestre deste ano, a expectativa é de vendas na casa dos US$ 155,5 bilhões. Analistas estavam prevendo US$ 158,6 bilhões. As ações fecharam em alta de 1,1%. No pós-mercado, os papéis caíam mais de 3,5%.

"Esta orientação prevê um impacto desfavorável de aproximadamente US$ 2,1 bilhões", disse a empresa em um comunicado.

Previsão de receita operacional e AWS

As receitas operacionais, puxadas pelo alto investimento nos serviços de inteligência artificial, ficaram abaixo do esperado. Enquanto o mercado previa US$ 18,2 bilhões até março, a companhia divulgou em comunicado uma estimativa entre US$ 14 e 18 bilhões.

A receita da Amazon Web Services saltou 19%, para US$ 28,8 bilhões no trimestre encerrado em 31 de dezembro, em linha com as estimativas dos analistas. Foi o terceiro trimestre consecutivo de crescimento de 19% para a unidade de nuvem da empresa.

As vendas da AWS vieram levemente mais baixas do que o esperado, de US$ 28,79 bilhões — ante aos US$ 28,82 bilhões esperados pelos analistas de Wall Street.

Black Friday

Os resultados das vendas na Black Friday foram positivos. O evento foi recorde na semana da data, e a "Cyber Monday" — que dá mais descontos nos eletrônicos na segunda-feira após a Black Friday — foi a maior de todos os tempos na empresa, especialmente para os vendedores independentes.

Outro recorde foi a venda de Kindles, a maior em mais de uma década para último trimestre do ano. A nova linha do produto gerou um aumento de 30% nos dispositivos vendidos em relação ao mesmo período de 2023.