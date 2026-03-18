Powell diz que ficará no comando do Fed até sucessor ser confirmado

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, afirmou que permanecerá à frente do Banco Central dos Estados Unidos até que seu sucessor indicado, Kevin Warsh, seja confirmado pelo Senado.

O mandato de Powell como chair termina em maio, mas, segundo a autoridade monetária, a legislação permite que siga no cargo interinamente caso o processo de confirmação não seja concluído a tempo.

Durante entrevista coletiva nesta quarta-feira, 18, após o Fed ter mantido a taxa básica de juros americana no intervalo de 3,50% a 3,75%, Powell disse que poderá atuar como "chair pro tempore", seguindo precedentes adotados em situações semelhantes no passado.

Ele também ressaltou que sua posição no Conselho de Governadores do Fed é independente do cargo de presidente e que, por ora, não pretende deixar o posto, cujo mandato vai até o início de 2028.

O dirigente acrescentou que ainda não decidiu se deixará o conselho antes do fim desse período e que a decisão será tomada com base no que considerar melhor para a instituição.

Powell diz que permanecerá no cargo até o encerramento da investigação contra ele

Powell também indicou que pretende permanecer no cargo ao menos até o encerramento de uma investigação conduzida pelo Departamento de Justiça, que, segundo ele, "precisa ser concluída com transparência e de forma definitiva".

Em janeiro, o Departamento de Justiça abriu uma investigação criminal envolvendo a autoridade monetária, ampliando as tensões entre a Casa Branca e o Fed justamente no momento em que se aproxima o fim do mandato de Powell como chair da instituição.

A apuração, que ganhou contornos políticos em meio a pressões dentro do Partido Republicano, sofreu um revés recente após um juiz federal bloquear intimações emitidas por um grande júri, alegando falta de evidências de crime. O Departamento de Justiça informou que pretende recorrer da decisão.

O mandato de Powell como chair termina em maio de 2026, após oito anos no cargo.

No final de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o nome de Warsh para substituir Jerome Powell. A indicação ainda precisa do aval do Senado, onde enfrenta resistência. O senador republicano Thom Tillis já declarou que pretende barrar qualquer nomeação até a conclusão de investigações envolvendo Powell.