Apple adquire Pixelmator, empresa lituana de edição de imagens com IA

A Apple anunciou nesta sexta-feira, 1, a compra da Pixelmator, empresa da Lituânia especializada em aplicativos de edição de imagem para iPhone e Mac, em um comunicado feito pela própria Pixelmator nesta sexta-feira. Fundada em 2007, a Pixelmator é conhecida por seus aplicativos Pixelmator e Pixelmator Pro, que competem diretamente com o Adobe Photoshop, além do Photomator, voltado à edição de fotos.

Ao longo dos anos, a Apple destacou apps da Pixelmator em suas apresentações e premiações de produtos. Em 2018, a empresa deu ao Pixelmator Pro o prêmio de App do ano para Mac, reconhecendo seu uso inovador de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina para funções como remoção de objetos de imagens e ajustes automáticos de cores. Em comunicado, a Pixelmator afirmou que a Apple sempre foi uma inspiração, com seu “foco em design, facilidade de uso e desempenho.”

A estratégia de aquisições da Apple tem se concentrado em compras de menor porte, integrando produtos ou talentos em áreas que possam fortalecer funcionalidades exclusivas. No caso da Pixelmator, o valor da transação não foi divulgado, e as empresas não revelaram detalhes financeiros.

A Pixelmator garantiu que não haverá mudanças significativas em seus produtos Pixelmator Pro, Pixelmator para iOS e Photomator no momento.

Expansão estratégica inclui IA, vídeo e voz com foco em funcionalidades exclusivas

Além de aquisições de apps premiados, a Apple comprou nos últimos anos empresas de tecnologia avançada com impacto direto em seus produtos e serviços. Em 2019, adquiriu a Drive.ai, uma startup de veículos autônomos que fortalece os investimentos da Apple no desenvolvimento de sistemas de condução autônoma. No ano seguinte, a empresa adquiriu a Xnor.ai, que desenvolve IA de baixo consumo energético para execução de processamento de dados diretamente nos dispositivos, sem necessidade de conexão à nuvem, e a Voysis, uma startup irlandesa voltada para assistentes de voz em IA, com o objetivo de melhorar a Siri e outras ferramentas de reconhecimento de voz.

Também em 2020, a Apple comprou a Inductiv, que aplica aprendizado de máquina para correção automática de dados, otimizando os serviços de IA da empresa. Mais recentemente, em 2023, foi a vez da WaveOne, uma empresa especializada em compressão de vídeo por meio de IA, com potencial de melhorar o armazenamento e a transmissão de vídeo em seus dispositivos.