Lucro operacional da Berkshire Hathaway, de Buffett, cai 6% no 3º trimestre

A Berkshire Hathaway, holding do bilionário norte-americano Warren Buffett, registrou lucros operacionais de US$ 10,1 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um recuo de pouco mais de 6% em comparação com os US$ 10,8 bilhões do mesmo período do ano passado. As informações, divulgadas neste sábado, 2, são da Dow Jones Newswires e foram replicadas pelo Broadcast+.

Buffett afirma que os lucros operacionais são os melhores indicadores de desempenho da Berkshire. De acordo com as regras contábeis, a empresa deve incluir ganhos e perdas não realizados de seus investimentos no lucro líquido, o que significa que altas ou quedas no mercado acionário podem obscurecer os resultados dos negócios administrados pela Berkshire.

Lucro líquido de US$ 26,3 bilhões

O lucro líquido da holding atingiu US$ 26,3 bilhões no terceiro trimestre, equivalente a US$ 18.272 por ação de classe A, revertendo um prejuízo líquido de US$ 12,8 bilhões, ou US$ 8.824 por ação, no mesmo período de 2023.

O caixa e os equivalentes da Berkshire Hathaway cresceram em US$ 48 bilhões, alcançando um recorde de US$ 325,2 bilhões ao final de setembro.

Berkshire interrompe recompras de ações

Pela primeira vez desde 2018, a empresa não recomprou nenhuma de suas ações no terceiro trimestre, segundo dados da FactSet. Nos últimos meses, as recompras haviam sido reduzidas consideravelmente após uma sequência de trimestres de aquisições de ações substanciais.

As ações Classe B da Berkshire tiveram alta de 27% em 2024, superando o índice S&P 500, que registrou ganho de 20%, mas alguns acionistas questionam se os papéis já estariam sobrevalorizados.

O valor de mercado da holding ultrapassou US$ 1 trilhão no início deste ano, ainda que suas ações tenham sido negociadas abaixo desse nível recentemente.

Redução de posição no Bank of America

Além de suas operações com a Apple, a Berkshire Hathaway reduziu sua participação no Bank of America durante o terceiro trimestre e continuou a venda de ações em outubro. As transações recentes diminuíram a fatia da empresa no banco para menos de 10%, em linha com a estratégia de Buffett de manter flexibilidade financeira e aguardar por melhores preços no mercado.

"Ele (Buffett) é paciente o suficiente para esperar por preços melhores", comentou Chris Bloomstran, presidente e executivo-chefe de Investimentos do Semper Augustus Investments Group, sobre a postura do investidor. "O mesmo vale para comprar ações da Berkshire."