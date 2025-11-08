Invest

Pfizer vence disputa com Novo Nordisk e compra a Metsera por US$ 10 bi

Negócio marca a entrada da farmacêutica americana no mercado de medicamentos para obesidade

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 20h24.

A farmacêutica americana Pfizer fechou um acordo de US$ 10 bilhões para adquirir a desenvolvedora de medicamentos contra obesidade Metsera, encerrando uma disputa bilionária com a rival dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do Ozempic.

O negócio, anunciado na última sexta-feira, 7, dá à Pfizer uma nova oportunidade de entrar em um dos segmentos mais lucrativos da indústria farmacêutica.

A Metsera informou que aceitou a proposta revisada da Pfizer, citando riscos antitruste nos Estados Unidos relacionados à oferta da Novo Nordisk, que havia sido considerada superior. Neste sábado, 8, a dinamarquesa confirmou que deixaria a disputa.

O acordo prevê o pagamento de US$ 86,25 por ação, segundo informações da Reuters. O valor representa um prêmio de 3,69% em relação ao valor de fechamento das ações da Metsera na sexta-feira.

'Guerra do Ozempic'

A vitória da Pfizer representa um revés para a Novo Nordisk, que tenta recuperar terreno frente à americana Eli Lilly na corrida por tratamentos para perda de peso.

"Após um processo competitivo e cuidadosa análise, a Novo Nordisk não aumentará sua oferta para adquirir a Metsera", afirmou a farmacêutica dinamarquesa em comunicado.

A companhia também informou que está desenvolvendo a sua própria gama de opções de tratamento para a obesidade e que vai continuar a avaliar oportunidades de desenvolvimento de negócios "que impulsionem ainda mais os seus objetivos estratégicos".

A Metsera ainda está a alguns anos de lançar seus produtos, mas a aquisição é vista como uma aposta estratégica da Pfizer após tentativas frustradas no desenvolvimento interno de medicamentos para obesidade.

A disputa acirrada fez as ações da Metsera dispararem quase 60% desde que a Novo entrou na disputa, elevando o valor de mercado da empresa para US$ 8,75 bilhões até o fechamento do pregão de sexta-feira.

Acompanhe tudo sobre:PfizerNovo NordiskOzempicIndústria farmacêutica

