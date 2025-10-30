Novo Nordisk faz oferta de US$ 6,5 bi pela farmacêutica americana Metsera

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk fez uma oferta de cerca de US$ 6,5 bilhões para comprar a startup americana de obesidade Metsera. O objetivo tem o propósito de superar um acordo previamente firmado com a Pfizer e fortalecer sua posição no mercado de tratamentos para perda de peso, segundo a Bloomberg.

A Metsera considerou essa proposta mais vantajosa do que a da Pfizer, que havia sido aceita em setembro.

A empresa responsável pelo Ozempic apresentou uma proposta não solicitada, oferecendo US$ 56,50 por ação em dinheiro para adquirir a Metsera, de acordo com comunicado divulgado nesta quinta-feira.

O valor da compra pode aumentar até US$ 21,25 por ação — o equivalente a US$ 2,5 bilhões adicionais — caso certas metas sejam atingidas, segundo a Bloomberg.

Novo Nordisk pode chegar a um total de até US$ 77,75 por ação, incluindo os pagamentos contingentes relacionados a marcos futuros, o que representa 11% acima do valor máximo da proposta da Pfizer, de US$ 70 por ação.

Atualmente, a proposta da Novo Nordisk está sendo analisada pelo conselho da Metsera.

Pfizer torce o nariz para a rival

Em resposta, a Pfizer classificou a tentativa da Novo Nordisk como "irresponsável", acusando a farmacêutica de abusar de sua posição dominante no mercado. A empresa afirmou que essa ação mira a "supressão da concorrência de maneira ilegal, ao tentar assumir o controle de uma emergente empresa americana", segundo comunicado da companhia.

Essa investida sobre a Metsera é a mais recente ação da Novo Nordisk, que, sob a liderança do CEO Maziar Mike Doustdar, busca recuperar a liderança no mercado de medicamentos para perda de peso.

Desde que assumiu a presidência, Doustdar anunciou a demissão de milhares de funcionários, fechou um acordo de US$ 5 bilhões para adquirir a fabricante de tratamentos para doenças hepáticas Akero Therapeutics e reforçou que a empresa precisa melhorar sua execução em todas as áreas.

É a reorganização interna da empresa para tentar recuperar sua liderança em um mercado que foi pioneiro.

De acordo com a Bloomberg, a Novo Nordisk havia retornado com uma proposta aprimorada pela Metsera, ajustando tanto o valor quanto a estrutura da oferta.

A Novo Nordisk afirmou que o pagamento em dinheiro seria feito no momento da assinatura do contrato, em troca de ações preferenciais sem direito a voto, representando 50% do capital da Metsera.

Os direitos de valor contingente, relacionados aos pagamentos futuros por marcos atingidos, seriam emitidos no fechamento do acordo em troca das ações restantes.

Quem quer liderar a guerra contra a obesidade?

m setembro, a Pfizer anunciou um acordo para adquirir a Metsera por US$ 47,50 por ação, o que resultaria em um valor de US$ 4,9 bilhões, com um adicional de até US$ 22,50 por ação em pagamentos condicionais, caso certos objetivos fossem alcançados.

As ações da Metsera quase triplicaram em 2025, alcançando US$ 52,21, o que elevou o valor de mercado da empresa para aproximadamente US$ 5,5 bilhões no fechamento desta quarta-feira, 29.

A Metsera, que faz parte da nova geração de empresas focadas no tratamento da obesidade, está desenvolvendo vários medicamentos experimentais para perda de peso, incluindo uma injeção que pode ser administrada com menor frequência do que os tratamentos líderes de mercado da Novo Nordisk e da Eli Lilly & Co.

O medicamento da Metsera pertence a uma classe chamada análogos de amilina de longa duração.

A amilina tem se destacado como uma alternativa potencialmente mais suave em comparação com os medicamentos GLP-1, como Wegovy e Zepbound, que podem causar efeitos colaterais significativos, como náusea e vômito.