Mounjaro e Wegovy devem se enfrentar num novo mercado: a Índia

A Wegovy, medicamento da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk para perda de peso, reduziu o preço em até 37% na Índia, de acordo com informações da Reuters divulgadas nesta terça-feira, 11. A redução busca aumentar a competitividade do remédio em um dos mercados de obesidade que mais cresce no mundo.

O documento enviado aos distribuidores mostra que o preço mensal da dose mais alta, de 2,4 mg, caiu de 24.389 rúpias para 16.400 rúpias (aproximadamente US$ 186,59). A dose mais baixa, de 0,25 mg, passou de 16.261 rúpias para 10.850 rúpias por embalagem mensal. A revisão inclui também mudanças recentes na estrutura do imposto sobre vendas na Índia, ocorrida em setembro, que tornou o medicamento ligeiramente mais barato.

Concorrência acirrada no mercado indiano

A Índia se tornou um mercado estratégico para a Novo Nordisk e para a americana Eli Lilly, que comercializa o medicamento Mounjaro. Analistas estimam que o mercado global de medicamentos para perda de peso pode alcançar US$ 150 bilhões por ano até o final da década.

A Wegovy chegou à Índia em junho, mas está atrás do Mounjaro, cujas vendas dobraram poucos meses após seu lançamento em março. Ambos são agonistas do receptor GLP-1, que ajudam a prolongar a sensação de saciedade e são indicados para obesidade e diabetes.

Segundo a Reuters, a redução de preço da Wegovy também se relaciona à expiração da patente da semaglutida na Índia em março de 2026, o que permitirá a entrada de genéricos no mercado. A medida seria estratégica para aumentar a competitividade diante do sucesso do Mounjaro.

Além disso, a Novo Nordisk firmou parceria com a Emcure Pharma, enquanto a Lilly atua em conjunto com a Cipla, ampliando a distribuição dos medicamentos no país.

Recentemente, as duas empresas também fecharam acordo nos EUA para reduzir os preços de seus tratamentos para programas governamentais e para pacientes que pagam em dinheiro.