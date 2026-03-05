Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Petróleo sobe 3% e vai a US$ 84 com escalada de conflito no Irã

Na semana, os contratos futuros acumulam alta de aproximadamente 15%. Somente na terça-feira, 3, o Brent tocou US$ 85,12 no intradia, o maior nível desde julho de 2024

Petróleo: principais economias asiáticas começaram a adotar medidas para garantir o abastecimento interno. (Anton Petrus/Getty Images)

Petróleo: principais economias asiáticas começaram a adotar medidas para garantir o abastecimento interno. (Anton Petrus/Getty Images)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 5 de março de 2026 às 07h03.

O mercado global de energia opera sob forte pressão nesta quinta-feira, 5, em meio à intensificação das tensões no Irã. O petróleo tipo Brent, referência internacional, avança cerca de 3% e é negociado próximo de US$ 84 por barril.

Na semana, os contratos futuros acumulam alta de aproximadamente 15%. Somente na terça-feira, 3, o Brent tocou US$ 85,12 no intradia, o maior nível desde julho de 2024.

O West Texas Intermediate (WTI), referência do petróleo negociado nos Estados Unidos (EUA), também sobe e é cotado acima de US$ 78 por barril, refletindo o prêmio de risco.

A guerra, que entra no sexto dia, já provoca interrupções relevantes nos fluxos de petróleo para grandes importadores, levando produtores a reduzir parte da oferta.

O principal foco de instabilidade é o Estreito de Ormuz, corredor estratégico por onde passa uma fatia significativa do petróleo mundial. O Irã proibiu petroleiros de passarem pelo local.

Reação das principais economias

Grandes economias asiáticas já começaram a adotar medidas para proteger o abastecimento interno diante do agravamento da crise, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

A China, maior importadora global de petróleo, orientou refinarias a suspender exportações de diesel e gasolina, de acordo com fontes ouvidas pela agência.

No Japão, refinarias solicitaram ao governo a liberação de reservas estratégicas, enquanto, na Índia, um importante processador comunicou clientes sobre a suspensão das exportações de derivados.

Resposta dos EUA e riscos logísticos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou confiança na campanha militar, mas o cronograma das operações segue incerto.

A Guarda Revolucionária Islâmica prometeu intensificar os ataques.

Para tentar normalizar o tráfego no Estreito de Ormuz, Washington propôs garantias de seguro e possíveis escoltas navais a embarcações comerciais.

No entanto, a Marsh McLennan alertou que a implementação dessas medidas pode levar semanas, de acordo com informações obtidas pela Bloomberg.

Impacto global e projeções

A Agência Internacional de Energia (AIE) informou, ainda, que cerca de 15 milhões de barris por dia transitaram pelo Estreito de Ormuz em 2025.

O volume elevado e as rotas alternativas limitadas ampliam o impacto de qualquer interrupção , na visão dos especialistas.

A analista sênior da Phillip Nova, Priyanka Sachdeva, afirmou à Bloomberg que novos ataques a infraestruturas ou petroleiros podem gerar picos adicionais nos preços.

Antes do conflito, o mercado operava com excesso de oferta. O gerente de clientes da IG Asia Pte., Alvin Lee, indicou à Bloomberg que, apesar do choque geopolítico, esses fundamentos não desapareceram completamente.

"Se e quando as tensões diminuírem, poderemos ver o preço do petróleo bruto cair para a faixa dos US$ 60."Alvin Lee, gerente de clientes da IG Asia Pte

Já o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, afirmou à agência que ainda há elevada incerteza sobre os rumos do conflito, mantendo investidores atentos aos próximos desdobramentos.

Acompanhe tudo sobre:PetróleoGuerras

Mais de Invest

Desemprego no Brasil e nos EUA e balanço da Petrobras: o que move os mercados

Fluxo gringo na B3 diminui em fevereiro, mas soma R$ 42,5 bilhões no ano

Após correção global, Goldman Sachs vê Brasil como oportunidade entre emergentes

Conflito no Irã eleva preço da gasolina nos EUA: no Brasil vai subir também?

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Dia da Mulher pode impulsionar uso de tecnologia no varejo de moda

Guia do Eleitor

Quantos cargos terei que votar em 2026?

Negócios

Esta empresa de Joinville vai descomplicar o setor de logística — no Texas

Casual

Onde assistir 'Pecadores'? Filme recebeu 16 indicações ao Oscar de 2026