Paulo Roberto Andrade renuncia como presidente da Eternit (ETER3)

A Eternit (ETER3) informou nesta quinta-feira, 27, a renúncia do atual diretor-presidente, Paulo Roberto Andrade, com efeitos a partir do dia 15 de abril.

O Conselho de Administração decidiu por unanimidade de votos pela eleição do Rodrigo Angelo Inácio, como diretor-presidente, em uma reunião realizada na quarta-feira, 26. A posse está marcada para o dia 15 de abril.

A empresa agradeceu ao Paulo Roberto Andrade, que presidia a Eternit desde 2023, pelas contribuições no período que exerceu a presidência executiva, com destaque para “a inauguração da unidade de Caucaia, no Ceará, e da exitosa conclusão da recuperação judicial, que representaram marcos históricos para a companhia”, diz a empresa em fato relevante.

Rodrigo Inácio exerce o cargo de diretor comercial e marketing da Eternit desde 2007. É formado em engenharia mecânica e pós-graduado nas áreas de marketing e finanças. Com mais de 30 anos de experiência, trabalhou nas áreas de gestão de unidades de negócios, marketing, planejamento estratégico e vendas, ocupando posições de Diretor e CEO em empresas familiares e de capital aberto. Tem passagem pelas empresas Krona Tubos e Conexões e Amanco.