Orçamento de 2025, Lula no Japão e Heathrow fechado: o que move o mercado

Depois de uma semana intensa de notícias de política monetária, os mercados iniciam a sexta-feira, 21, com uma agenda tranquila.

No cenário nacional, os investidores devem repercutir a aprovação do Orçamento de 2025. Na véspera, o Congresso aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que prevê superávit primário de R$ 15 bilhões e despesas de R$ 5,8 trilhões no próximo ano.

Nesta sexta, os bancos começam a oferecer o novo consignado para trabalhadores com carteira assinada, com o FGTS como garantia. No sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para o Japão com uma comitiva ministerial. A missão busca avançar em negociações comerciais com o Mercosul e promover o etanol brasileiro.

No exterior, o mercado deve acompanhar o discurso de John Williams, do Federal Reserve de Nova York, às 10h05. Também estão no radar a decisão de política monetária da Rússia (7h30), o índice de confiança do consumidor da zona do euro (12h) e os dados da Baker Hughes sobre petróleo (14h). À noite, o ministro Fernando Haddad participa do podcast Inteligência Ltda.

Mercados internacionais

As bolsas europeias operam em queda nesta sexta-feira, 21, pressionadas pelo recuo das ações do setor de turismo e lazer, após o fechamento do aeroporto de Heathrow, em Londres. Um incêndio em uma subestação elétrica nas proximidades interrompeu as operações do principal aeroporto britânico.

Por volta das 10h (horário de Londres), o índice Stoxx 600 recuava 0,7%, com o setor de turismo caindo 2%. As ações da International Airlines Group (IAG), controladora da British Airways, caíam cerca de 1,9% no mesmo horário.

Na Ásia, os mercados terminaram o dia sem direção única. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 2,19%, pressionado por ações dos setores de saúde e consumo. Na China continental, o CSI 300 recuou 1,52%.

No Japão, o Nikkei 225 teve leve baixa de 0,2%, enquanto o Topix subiu 0,29% e completou sete altas consecutivas. A inflação anual do país desacelerou para 3,7% em fevereiro, após marcar 4% em janeiro.

Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 0,23%, registrando a quinta alta seguida. Já na Austrália, o S&P/ASX 200 subiu 0,16%.

Nos Estados Unidos, os índices futuros das bolsas de Nova York recuam nesta manhã, com os investidores ainda cautelosos diante das tensões comerciais, temores de recessão e correção em ações de tecnologia. Por volta das 7h (horário de Brasília), os futuros do S&P 500 caíam 0,3%, assim como os do Dow Jones, que perdiam 136 pontos. Já os futuros do Nasdaq 100 recuavam 0,4%.