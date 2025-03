Aeroporto de Heathrow, em Londres, fecha após incêndio que causou apagão; veja vídeos

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, anunciou, nesta sexta-feira, 21, o fechamento de suas instalações devido a um incêndio em uma subestação elétrica.

O acidente, ocorrido na subestação de Hayes, no distrito londrino de Hillingdon, levou a um grande apagão, que afetou tanto a operação do terminal quanto várias residências e comércios locais. As autoridades informaram que, por motivos de segurança, o aeroporto permanecerá fechado até as 23h59 (hora local) de hoje.

De acordo com o comunicado oficial do aeroporto, “para garantir a segurança de nossos passageiros e funcionários, Heathrow permanecerá fechado até a data e hora indicadas”. O impacto imediato foi visível no tráfego aéreo, com 679 voos programados para pousar e 678 para decolar no dia do incidente, segundo dados do site de monitoramento FlightRadar24. Vários voos foram desviados para outros aeroportos do Reino Unido, e a expectativa é de “interrupções significativas” nos próximos dias.

O incêndio afetou gravemente a infraestrutura elétrica do aeroporto, obrigando o desvio de voos internacionais e a paralisação de serviços essenciais.

As companhias aéreas já estão lidando com a situação de forma emergencial, com destaque para as mudanças de destinos e os cancelamentos em massa.

A British Airways, por exemplo, recomendou que seus passageiros não se dirigissem ao aeroporto até novo aviso, destacando que a operação seria severamente impactada. "Estamos trabalhando o mais rápido possível para atualizar nossos clientes sobre as opções de viagem para as próximas 24 horas e além", afirmou a companhia.

Já a Singapore Airlines teve vários voos afetados, incluindo o voo SQ322, que foi desviado para Frankfurt, e o SQ306, redirecionado para o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. A empresa se comprometeu a fornecer assistência aos passageiros, incluindo alojamento em hotéis e realocação para voos alternativos.

A Emirates também anunciou o cancelamento de seis voos e, assim como as demais, alertou que passageiros que estavam conectando para Heathrow não seriam aceitos em seus voos até a situação se normalizar.

O caos gerado pela interrupção das operações em Heathrow afeta, principalmente, os voos internacionais, com diversas companhias, como Cathay Pacific, United Airlines, Swiss, Qatar Airways e Aer Lingus, já cancelando ou desviando suas aeronaves.

A Swiss, por exemplo, informou o fechamento da venda de passagens para os voos entre Zurique, Genebra e Heathrow, afetando quase 3.000 passageiros.

O aeroporto de Heathrow, que recebe mais de 80 milhões de passageiros por ano, ainda enfrenta desafios para retomar suas atividades normais. Enquanto isso, passageiros e companhias aéreas aguardam novas atualizações sobre o andamento da reabertura e possíveis alternativas de voo.

Veja vídeos do incêndio:

🚨HEATHROW AIRPORT CLOSED AFTER MAJOR SUBSTATION FIRE LAST NIGHT - 200,000 passengers stranded

- Homes all across West London have been affected by the power outage This is insane pic.twitter.com/hnf2faEmjB — Basil the Great (@Basil_TGMD) March 21, 2025

Um incêndio destruiu uma subestação elétrica no aeroporto de Heathrow. Sem energia, o aeroporto foi totalmente fechado, afetando mais de 200 mil passageiros. Os efeitos se sentirão por toda a Europa e em muitas partes do mundo, com muitos voos sendo cancelados ou reorientados… pic.twitter.com/SyCZTQho8o — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) March 21, 2025