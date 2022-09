"O próximo passo do Rappi, sem dúvidas, é fazer IPO", diz co-fundador

"O próximo passo da Rappi, sem dúvidas, é se tornar uma companhia pública". É esse o racional de Andres Bilbao, co-fundador da startup, como afirmou durante o Vamos Latam Summit, evento promovido pela Latitud em São Paulo.

O executivo não deu detalhes a respeito de como e quando isso deve acontecer, mas ressaltou que a possibilidade de vender a empresa, por exemplo -- fazer o exit do negócio -- está totalmente descartada.

Na palestra, que contou ainda com Dileep Thazhmon, co-fundador da Jeeves, e com Ingrid Barth, fundadora da Linker, Bilbao ainda comentou outros aspectos sobre empreendedorismo e deu dicas com base na própria trajetória.

Questionado a respeito do que faria diferente nos negócios, caso pudesse começar de novo, o co-fundador da Rappi afirmou que ter mais cautela com a venda de participação da empresa seria um dos principais pontos. "Nós vendemos 15% do nosso negócio na primeira rodada. Defina de forma bastante clara o controle da empresa e não vá atrás de rodadas de captação caso não seja necessário", afirmou.

Pensar grande, aliás, é um dos aspectos defendidos pelo executivo para fundadores, especialmente na América Latina. "Temos uma questão de não pensar produtos necessariamente globais. É algo que começa a mudar e que sempre enfatizo: temos potencial de ir além da nossa região", diz.