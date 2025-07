O poder esquecido do Google: as ações da gigante estão subvalorizadas?

O Google (GOOGL), uma das maiores empresas do mundo e integrante do grupo das "Sete Magníficas", pode estar enfrentando uma fase de subavaliação no mercado em 2025.

Apesar de ser reconhecida por sua dominância no mercado de busca, com 89,5% do mercado, a gigante da tecnologia tem registrado um desempenho abaixo das expectativas de Wall Street, com queda de aproximadamente 4% nas ações no ano até agora. Para os analistas, surge a dúvida: o mercado compreende o potencial de longo prazo da empresa?

Subestimada e subvalorizada

Embora o Google continue a ser um líder em várias frentes de tecnologia e inovação, a falta de atenção por parte de investidores está criando um cenário de oportunidade para aqueles dispostos a olhar além das quedas de curto prazo e focar nos fundamentos sólidos que sustentam a empresa, segundo analistas. Para eles, a avaliação da Alphabet está mais baixa do que a de outras big techs, com múltiplos de preço sobre lucro (P/E) significativamente mais baixos, sugerindo que a empresa pode estar subvalorizada.

Atualmente, o Google está sendo negociado a múltiplos de P/E entre 18 e 20 vezes os lucros, uma avaliação consideravelmente inferior aos múltiplos de gigantes como Amazon e Microsoft, que estão acima de 30. Essa diferença de avaliação sugere que o mercado pode não estar reconhecendo plenamente o potencial da empresa, particularmente no que diz respeito à sua divisão de nuvem e à integração de inteligência artificial (IA).

Embora o Google tenha apresentado uma performance inferior ao esperado em comparação com outras empresas de tecnologia, como a Nvidia, os analistas não acreditam que o desempenho de curto prazo seja indicativo de uma tendência de longo prazo.

A Morningstar, por exemplo, atribui uma avaliação de 5 estrelas à Alphabet, considerando a empresa como subvalorizada com um preço justo estimado em US$ 237 por ação. A empresa acredita que a Alphabet, apesar de enfrentar desafios regulatórios e competitivos, manterá um crescimento robusto em vendas e lucros nos próximos anos.

"Consideramos a posição financeira da Alphabet praticamente inatacável", afirmaram os analistas da casa de análises. Segundo eles, a classificação de incerteza da companhia é "média", já que "o Google, apesar da incerteza de curto prazo em torno da regulamentação antitruste e da potencial concorrência no mercado de buscas com IA, está bem posicionado para expandir seus negócios em geral, mantendo um balanço patrimonial sólido".

O Jefferies vê as ações do Google como uma oportunidade atraente de compra, destacando o impacto significativo das inovações da empresa nas áreas de IA e computação em nuvem. Em uma análise recente, a equipe liderada por Brent Thill afirmou que o mercado está subestimando o potencial de crescimento do Google nessas áreas, sugerindo que a avaliação atual das ações da Alphabet representa um “ponto de entrada atraente” para investidores com uma perspectiva de longo prazo. A recomendação da firma foi mantida como "compra", com um preço-alvo ajustado para US$ 210, em uma valorização superior a 20% em relação aos níveis atuais.

Segundo o Jefferies, um dos principais destaques é a resiliência do Google Search diante da concorrência de plataformas de IA generativa como ChatGPT e o Perplexity, que, para os analistas, não representam uma ameaça significativa para a gigante da tecnologia. O YouTube também é visto como um catalisador de crescimento não totalmente reconhecido pelo mercado, já que gera 30% mais receita que a Netflix e possui um potencial de monetização significativo em um mundo cada vez mais orientado por vídeo, segundo o banco.

Outro ponto importante destacado pelo Jefferies é o Gemini, a IA generativa do Google, que processa 480 trilhões de tokens por mês, um aumento de 50 vezes em relação ao ano anterior. A tecnologia, integrada nativamente aos produtos do Google, é vista pelo banco como um diferencial competitivo importante, especialmente pela sua capacidade de sintetizar dados de múltiplas fontes e proporcionar experiências de busca mais dinâmicas.

O Google Cloud também continua a se expandir, com o Jefferies observando que a empresa tem potencial de aceleração substancial à medida que cresce sua infraestrutura de IA e conquista mais contratos governamentais. Os analistas acreditam que, com US$ 84 bilhões em caixa, a Alphabet está em uma posição privilegiada para continuar inovando e expandindo suas operações, especialmente nas áreas de IA e nuvem.

Os analistas da Evercore ISI também mantêm uma visão positiva sobre a Alphabet, destacando a empresa como uma das grandes oportunidades negligenciadas no setor de tecnologia em 2025. Em relatórios recentes, a consultoria reiterou sua recomendação de compra, com preço-alvo ajustado para US$ 205 por ação, apontando que as ações do Google estão subvalorizadas pelo mercado. A narrativa central da análise afirma que, embora a Alphabet tenha enfrentado desvalorização recentemente, os fundamentos sólidos e o potencial de crescimento em IA e nuvem tornam o momento atual uma oportunidade atraente para investidores de longo prazo.

O momentum competitivo da Alphabet também foi analisado positivamente pela Evercore ISI, que vê a empresa aproveitando seu potencial de crescimento em cloud, YouTube e inteligência artificial. Para os analistas, as ações do Google representam uma grande oportunidade de compra à medida que o mercado provavelmente já tem incorporado os riscos antitruste em sua avaliação, o que torna a empresa um dos maiores beneficiários caso o cenário competitivo e regulatório se normalize.