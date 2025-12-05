'Nvidia da China' sobe 400% após IPO bilionário

A Moore Threads, conhecida como "Nvidia da China", viu suas ações subirem 400% nesta sexta-feira, 5, após um IPO de US$ 1,1 bilhão na bolsa de Xangai. A ação da fabricante de chips gráficos, fundada em 2020, fechou em 600,50 yuan, mais de cinco vezes o preço inicial de 114,28 yuan.

A estreia da empresa reflete a crescente demanda global por chips de inteligência artificial (IA) e a busca da China por alternativas domésticas às gigantes de tecnologia como a Nvidia. O IPO não apenas ajuda a Moore Threads a garantir recursos para pesquisa e desenvolvimento, mas também coloca a empresa em uma posição estratégica na corrida por IA e tecnologia de processamento gráfico.

Uma grande estreia no mercado financeiro

A oferta pública inicial de Moore Threads foi liderada pela CITIC Securities, e parte dos recursos obtidos será direcionada ao aprimoramento de seus chips de IA. Apesar de ainda não ser lucrativa, a empresa está posicionando seus produtos como uma alternativa viável aos chips da Nvidia, que dominam o mercado de IA.