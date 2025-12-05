Tecnologia

Taiwan suspende 'Instagram da China' por um ano devido a riscos de segurança e fraudes

Suspensão da plataforma Xiaohongshu ocorre após fraudes que causaram prejuízos de quase US$ 8 milhões e falhas em segurança cibernética

No início deste ano, o aplicativo RedNote, como é conhecido fora da China, se tornou um dos mais baixados na App Store dos Estados Unidos, impulsionado pela possibilidade de banimento do TikTok no país

Guilherme Bernardi
Redator

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 10h09.

O Ministério do Interior de Taiwan anunciou, nesta quinta-feira, 4, que suspenderá o acesso à plataforma de mídia social chinesa Xiaohongshu por um ano, devido a riscos de segurança e ao possível envolvimento em mais de 1.700 casos de fraude desde 2024.

Conhecida fora da China como RedNote, a plataforma é frequentemente comparada ao Instagram. No início deste ano, seu aplicativo se tornou o mais baixado na App Store dos Estados Unidos, impulsionado pela possibilidade de banimento do TikTok no país.

Em comunicado oficial, o ministério informou que os casos de fraude envolvendo o aplicativo, que conta com 3 milhões de usuários em Taiwan, causaram prejuízos financeiros superiores a T$ 247,68 milhões (aproximadamente US$ 7,91 milhões) desde o ano passado.

Além disso, a análise de cibersegurança realizada pelo governo apontou que o Xiaohongshu falhou em atender aos 15 indicadores exigidos, criando um vácuo legal significativo que dificultou investigações relacionadas a crimes financeiros.

Como parte da suspensão, será emitida uma ordem de bloqueio e restrição de acesso ao aplicativo, que permanecerá em vigor por um ano. Medidas futuras dependerão da resposta da empresa e de sua adesão às regulamentações taiwanesas.

Sem resposta desde outubro

Em outubro, Taiwan havia contatado a controladora do Xiaohongshu, com sede em Xangai, solicitando ações concretas para garantir a segurança dos dados dos usuários. No entanto, a empresa não respondeu às solicitações do governo taiwanês.

O ministério também fez um alerta à população, recomendando que os cidadãos não baixem o aplicativo e, caso já o tenham feito, desinstalem-no e utilizem plataformas legais que atendam aos padrões de segurança da informação.

Taiwan, que é reivindicada pela China como parte de seu território, tem reiterado os riscos associados ao uso de aplicativos chineses, principalmente em relação à disseminação de desinformação oriunda de Pequim.

