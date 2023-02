Nubank tem lucro recorde de US$ 58 milhões no 4º tri – seu segundo balanço consecutivo no azul

O Nubank (NUBR33), maior fintech da América Latina, apresentou seu segundo resultado consecutivo no azul desde a abertura de capital. O banco digital teve lucro líquido de US$ 58 milhões no quarto trimestre do último ano, revertendo prejuízo de US$ 66,1 milhões no mesmo período do ano anterior.

Na comparação trimestral, o Nubank teve alta de 643% no lucro líquido. No último trimestre, o banco havia registrado um resultado tímido de US$ 7,8 milhões – seu primeiro lucro desde o IPO em dezembro de 2021.

Vale destacar que o lucro de US$ 58 milhões exclui o efeito de US$ 355,6 milhões do encerramento do pacote de remuneração via plano de ações do CEO David Vélez. Na época em que renunciou ao pacote, Velez destacou que a medida tinha relação com ampliar a eficiência do negócio dado o cenário econômico, brasileiro e global.

O valor não tem efeito caixa, mas é contabilizado no balanço. Na época que fez o anúncio do fim do programa de opções, a companhia explicou que o efeito seria considerado inteiramente no balanço de 2022 e os próximos resultados ficarão limpos dos efeitos relacionados a esse programa, agora encerrado.

Já o lucro líquido ajustado, que exclui a remuneração via opções de ações, ficou acima do esperado por analistas. O Nubank teve um lucro líquido ajustado de US$ 113,8 milhões milhões no quarto trimestre – um crescimento de 3.456% frente aos US$ 3,2 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. O valor veio acima dos US$ 100 milhões de lucro esperados pelo UBS BB.

“Divulgamos hoje o melhor trimestre da nossa história, onde superamos todas as métricas e expectativas do mercado”, afirmou o CEO do Nubank, David Vélez, em entrevista à EXAME Invest.

A explicação para o resultado, segundo o Nubank, está, em parte, no engajamento da base e ganho de rentabilidade, em especial na operação brasileira, que agora financia a expansão da fintech no México e na Colômbia.

O Nubank reportou receitas de US$ 1,45 bilhão no quarto trimestre e de US$ 4,8 bilhões em 2022 – alta de 168% na comparação anual. Com o crescimento da base de clientes e da monetização no Brasil, o País foi responsável, sozinho, por US$ 4,5 bilhões das receitas totais em 2022.

“Com a operação mais madura no Brasil, conseguimos mostrar que esse modelo de banco digital hoje gera uma rentabilidade significativa. Colômbia e méxico vão chegar lá eventualmente também”, defende Vélez.

A base do Nubank cresceu em 20,7 milhões de clientes no último ano – 4,2 milhões apenas no quarto trimestre – fechando 2022 com um total de 74,6 milhões de clientes. O crescimento de 38% na base anual coloca o Nubank na posição de 5ª maior instituição financeira do Brasil e sexta maior da América Latina em números de clientes ativos.

Já a receita média mensal por cliente ativo — ARPAC, na sigla em inglês —, que indica se o banco digital é capaz de monetizar sua base, aumentou para US$ 8,2. O valor representa uma alta de 37% na comparação anual.

Outro fator que contribuiu para os ganhos no período foi a redução do custo de funding, que caiu para 78% no quarto trimestre. O indicador impactou a margem de lucro bruto – razão entre o lucro bruto e a receita líquida –, que subiu de 36% para 40% na comparação anual.